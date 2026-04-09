Football: Paris déplore des occasions manquées qui laissent "encore une chance" à Liverpool

Vainqueur logique de Liverpool (2-0) en ‌quart de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain espère qu'il ne ​regrettera pas, la semaine prochaine lors du match retour en Angleterre, les nombreuses occasions manquées mercredi soir, un manque d'efficacité qui laisse les Reds "encore en vie".

Avec 70% de possession de ​balles et 18 tirs dont six cadrés (contre trois frappes, aucune cadrée pour son adversaire), le PSG a eu mercredi ​soir au Parc des Princes les occasions ⁠de creuser un écart considérable afin de s'éviter une soirée difficile, mardi prochain, à ‌Anfield.

"Je pense qu'on a eu des occasions claires pour marquer plus de buts. On a laissé Liverpool en vie", a regretté le latéral ​droit parisien, Achraf Hakimi, au ‌micro de Canal+.

Auteurs d'un but chacun, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ⁠auraient pu inscrire un doublé sans les arrêts de Giorgi Mamardashvili (quatre au total), tandis qu'Ousmane Dembélé a manqué de précision sur deux énormes tentatives avant de toucher le poteau ⁠en fin de match.

Quelques ‌secondes plus tard, Nuno Mendes s'est emmêlé les pinceaux, seul face au gardien ⁠adverse.

"On a mérité ce résultat et c'est dommage parce que je pense qu'en deuxième ‌mi-temps, on a créé beaucoup d'occasions et on aurait pu marquer plus ⁠de buts", a déclaré l'entraîneur parisien, Luis Enrique, en conférence de ⁠presse.

Warren Zaïre-Emery, qui a ‌cru bénéficier d'un penalty en fin de match avant que l'arbitre ne revienne sur sa ​décision, ne disait pas autre chose. "On aurait ‌pu mettre plus de buts, c'est dommage. C'est déjà bien 2-0, rien n'est fait", a-t-il dit. "On a eu ​beaucoup d'occasions, il aurait fallu les mettre au fond."

Le scénario de ce match aller a même permis à l'entraîneur liverpuldien, Arne Slot, de conserver un peu d'espoir ⁠avant le match retour sur les bords de la Mersey six jours plus tard.

"Le Paris Saint-Germain était la meilleure équipe, mais on n'a pas lâché", a déclaré le Néerlandais en conférence de presse. "Et c'est pourquoi on a encore une chance dans cette confrontation, parce qu'ils nous ont laissé en vie en ne marquant pas quelques grosses occasions".

(Reportage de Vincent ​Daheron, édité par Jean Terzian)