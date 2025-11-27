 Aller au contenu principal
Football-Newcastle condamne le traitement "inacceptable" de ses supporteurs par la police française
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 14:01

(Actualisé avec communiqué préfecture de police de Marseille)

Le club de football de Newcastle a condamné jeudi "le traitement inacceptable" de ses supporteurs par la police après le match contre l'Olympique de Marseille, mardi au Vélodrome, comptant pour la cinquième journée de la Ligue des champions.

Le club de Premier League a assuré dans un communiqué qu'il allait "officiellement faire part de ses préoccupations à l'UEFA, à l'Olympique de Marseille et à la police française".

Newcastle a déclaré que la police avait "commencé à user d'une force inutile et disproportionnée" en utilisant "du gaz poivré, des matraques et des boucliers". "De nombreux supporteurs ont été agressés sans discernement par la police", a-t-il ajouté.

"De nombreux supporteurs étaient visiblement en détresse, en particulier dans la partie supérieure du secteur, où l'écrasement est devenu évident."

"Nous condamnons fermement le traitement réservé à nos supporteurs par la police lors de cet incident", ont conclu les Magpies.

La préfecture de police de Marseille a réagi dans un communiqué, déclarant que "la police a eu une attitude bienveillante tout au long du dispositif".

"À un moment précis, sur la fin du dispositif, dans le secteur visiteurs, un mouvement de foule a nécessité une intervention des CRS et l'un d'eux a fait usage de manière très ponctuelle d'une gazeuse, ce qui a incommodé pendant quelques minutes une vingtaine de supporteurs", a-t-elle ajouté.

"Hormis cet événement, il n'y a pas eu de recours à la force et le dispositif s'est bien déroulé. Aucun blessé et aucune plainte rapportée suite à cet événement."

Contactés par Reuters, l'Olympique de Marseille et l'UEFA n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

L'Olympique de Marseille s'est imposé face à Newcastle lors de cette rencontre (2-1).

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore avec la contribution de Marc Leras, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)

