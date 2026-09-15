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Football: Munich et Barcelone accueilleront les finales de la Ligue des champions 2028 et 2029
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:42
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Ligue des champions de l'UEFA - Tirage au sort de la phase de groupes

Ligue des champions de l'UEFA - Tirage au sort de la phase de groupes

L'Allianz Arena de ‌Munich et le Camp Nou de Barcelone ​accueilleront respectivement les finales de la Ligue des champions en 2028 et 2029 alors que Lyon recevra ​la finale de la C1 féminine en 2028, a annoncé ​mardi l'UEFA.

L'Allianz Arena organisera sa ⁠troisième finale de Ligue des champions après celle ‌de 2012 remportée par Chelsea face au Bayern Munich et celle de 2025, ​lors du ‌premier titre du Paris Saint-Germain obtenu face ⁠à l'Inter Milan (5-0).

Barcelone accueillera la finale en 2029, un an avant la Coupe du monde 2030 ⁠que l'Espagne ‌organise avec le Portugal et le Maroc.

Ce ⁠sera également la troisième fois que la ‌finale de la C1 se tiendra ⁠au Camp Nou, qui l'avait accueillie pour ⁠la dernière fois ‌en 1999 lors du deuxième sacre de Manchester United.

Le ​stade Metropolitano de ‌Madrid, antre de l'Atlético de Madrid, est déjà prévu pour accueillir la finale ​de l'édition en cours, le 5 juin.

Le Groupama Stadium de Lyon accueillera pour ⁠sa part la finale de la Ligue des champions féminine en 2028. Une compétition que les Lyonnaises ont remporté huit fois.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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