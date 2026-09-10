Football/Mondial 2030-Casablanca accueillera la finale, dit le président de la Fédération marocaine

(Ajoute commentaire de la Fifa)

La finale de la Coupe du monde de football 2030 aura lieu à Casablanca, a affirmé jeudi le président de la Fédération royale marocaine de football, cité par l'agence de presse espagnole EFE.

La décision, qui incombe à la Fédération internationale (Fifa), n'a pas encore été annoncée, sur fond d'âpre rivalité entre l'Espagne et le Maroc, deux des six pays-hôtes impliqués dans l'événement. "Elle sera prise en temps voulu", a déclaré un porte-parole de la Fifa.

"La province de Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030", a déclaré jeudi Fouzi Lekjaa lors d'une réunion politique à Bouznika, au Maroc, selon EFE.

Benslimane est une ville située à 60 km de Casablanca où doit s'ériger le stade Hassan II, un projet à un milliard de dollars (860 millions d'euros) d'une capacité de 115.000 places, soit le plus grand stade du monde voué au ballon rond.

"L'Espagne doit accueillir la finale", avait déclaré au début du mois le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Louzan, à des médias locaux.

Le mois dernier, la Fifa a démenti des informations parues dans les médias selon lesquelles le président de l'institution Gianni Infantino aurait promis la finale au Maroc, les qualifiant de "fausses et trompeuses".

Lors de la Coupe du monde 2030, les matches se dérouleront dans six pays, sur trois continents, une première dans l'histoire de la compétition.

Les trois premiers matches auront lieu en Argentine, au Paraguay et en Uruguay mais la majorité des rencontres se déroulera en Espagne, au Maroc et au Portugal.

(Ruairidh Barlow; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)