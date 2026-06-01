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Football-Monaco se sépare de son entraîneur Pocognoli
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 20:29

L'AS Monaco a annoncé lundi la fin de sa collaboration avec son entraîneur Sébastien Pocognoli, arrivé en cours de saison pour remplacer Adi Hütter.

Le Belge de 38 ans, qui avait paraphé un contrat jusqu'en juin 2027, aura passé un peu plus de sept mois en Principauté depuis son arrivée en octobre dernier en provenance du club belge de l'Union Saint-Gilloise.

Il a mené l'ASM à la septième place de Ligue 1, synonyme de qualification en barrages de Ligue Conférence grâce au titre du RC Lens en Coupe de France, mais paie certainement une fin de saison ratée avec une seule victoire lors des six derniers matches de championnat.

Sous ses ordres, les Monégasques ont également disputé les barrages de la Ligue des champions, lors desquels ils ont été éliminés par le Paris Saint-Germain (5-4 au cumulé), futur vainqueur de la compétition.

L'AS Monaco n'a pas annoncé son successeur.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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