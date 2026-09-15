Football-Messi fera ses adieux à l'équipe d'Argentine lors d'un amical à Buenos Aires en octobre

Lionel Messi, qui a annoncé sa retraite internationale le mois dernier, a été appelé pour disputer un match amical avec l'équipe d'Argentine le mois prochain dans la capitale Buenos Aires, une rencontre qui permettra à l'icône d'effectuer ses adieux à l'"Albiceleste" et au public argentin.

"Nous avons invité le meilleur joueur au monde, l'icône de notre sélection, notre capitaine Lionel Andres Messi, à avoir des adieux mérités le 6 octobre, ici, en Argentine", a déclaré mardi le président de la Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia.

Au cours de la 'fenêtre' internationale prévue par la Fifa, l'instance dirigeante du football mondial, du 21 septembre au 6 octobre, l'Argentine va disputer à domicile trois matches amicaux - contre la Bolivie le 30 septembre à Cordoba, face au Burkina Faso le 3 octobre à Buenos Aires, et enfin contre le Bénin le 6 octobre, à nouveau dans la capitale argentine.

C'est à cette occasion que Lionel Messi devrait porter une ultime fois le maillot de la sélection argentine, avec laquelle il a atteint en juillet dernier la finale de la Coupe du monde (défaite face à l'Espagne, 1-0), quatre ans après avoir décroché le titre mondial pour la première - et donc unique - fois de sa carrière.

L'actuel joueur de l'Inter Miami, dans le championnat nord-américain de football (MLS), fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres.

(Angelica Medina à Mexico; version française Jean Terzian)