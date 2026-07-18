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Football-Messi à un match de son deuxième sacre mondial
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 21:02

par Nick Mulvenney

Après la défaite de l'Argentine en 2016 en finale de la Copa America au MetLife Stadium de New York, Lionel Messi, en larmes, avait annoncé sa retraite internationale avec ces mots: "J'ai fait tout ce que je pouvais".

À 29 ans, il comptait déjà parmi les joueurs les plus titrés de la planète, individuellement comme en club, mais après trois finales perdues en Copa America et une autre en Coupe du monde en 2014, il semblait condamné à ne jamais soulever un grand trophée avec l'Argentine.

Rappelé sous le maillot argentin par un pays qui le vénère, il foulera dimanche la pelouse de ce même stade, rebaptisé New York-New Jersey Stadium, avec l'espoir de décrocher face à l'Espagne un deuxième sacre mondial consécutif.

Le débat sur l'identité du meilleur footballeur de tous les temps ne s'éteindra jamais mais il faut remonter à son compatriote Diego Maradona ou au Brésilien Pelé pour trouver un joueur avec une influence individuelle aussi forte dans la conquête d'une Coupe du monde par un pays.

Face à une Espagne conçue dans la foi en l'esprit collectif, l'Argentine doit ses cinq dernières années de succès à la présence quasi indispensable de Lionel Messi.

ICÔNE NATIONALE

Au-delà des buts et des passes décisives, certes nombreux, Lionel Messi est une icône nationale, celui autour duquel une équipe dotée d'une combativité sans faille parvient à se rassembler pour aller chercher la victoire quand tout semble perdu.

"Ce n'est que du bonheur et on le doit à ce groupe qui, quoi qu'il arrive, continue d'avancer sans jamais faiblir", a déclaré Lautaro Martínez après avoir crucifié l'Angleterre dans les dernières secondes de la demi-finale sur une passe de Lionel Messi. "Nous avons pour modèle le meilleur joueur du monde."

En plus de son talent, Lionel Messi a impressionné par sa résistance physique: il a joué chaque minute de tous les matches à élimination directe de l'Argentine dans cette Coupe du monde, dont deux se sont terminés en prolongations.

Se risquer à des pronostics sur l'avenir de l'attaquant originaire de Rosario a toujours été périlleux mais un quatrième titre mondial pour l'Argentine dimanche viendrait probablement couronner la carrière extraordinaire de Lionel Messi.

Le titre mondial de 2022, ainsi que les Copa America décrochées en 2021 et 2024, ont considérablement enrichi le palmarès international de Lionel Messi, à un moment où ses succès en club se sont faits plus rares dans le cadre moins exigeant de la Major League Soccer (MLS).

Sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028 en MLS, Lionel Messi n'a laissé entendre à aucun moment que la rencontre de dimanche pourrait être sa dernière sous le maillot bleu ciel et blanc, qu'il a porté à 206 reprises en 21 ans de carrière internationale.

(Rédigé par Nick Mulvenney; version française Clément Martinot)

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