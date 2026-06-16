Football-Mbappé bat le record de buts en équipe de France de Giroud

(Actualisé avec déclarations Mbappé)

Kylian Mbappé a battu mardi le record de buts inscrits en équipe de France d'Olivier Giroud grâce à ses 57e et 58e réalisations contre le Sénégal, dans le New Jersey, lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde 2026.

Au MetLife Stadium d'East Rutherford, l'attaquant de 27 ans a ouvert le score en croisant sa frappe sur un service en profondeur parfait de Michael Olise (66e) avant de s'offrir un doublé d'une magnifique frappe lointaine dans le temps additionnel (90e+6).

Il dépasse Olivier Giroud, qui trônait seul en tête du classement des buteurs chez les Bleus depuis décembre 2022. "Je joue pour marquer l'histoire de mon pays et pour faire en sorte que mon pays soit en finale et gagne la Coupe du monde", a réagi le capitaine des Bleus sur M6.

Le capitaine de l'équipe de France a marqué à l'occasion de sa 99e sélection, plus de neuf ans après sa première apparition sous le maillot bleu.

Il avait marqué son premier but en sélection en août 2017, contre les Pays-Bas (4-0 en qualifications au Mondial 2018), lors de son cinquième match en équipe de France.

Le champion du monde 2018 compte désormais 14 buts en Coupe du monde, seuls Ronaldo (15) et Miroslav Klose (16) font mieux.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)