Football-Mateta sélectionné pour la première fois chez les Bleus, Nkunku et Camavinga de retour

Les joueurs de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta et Eddie Nketiah

PARIS - L'attaquant Jean-Philippe Mateta a été convoqué jeudi en équipe de France pour la première fois par le sélectionneur Didier Deschamps avant les deux rencontres de qualification à la Coupe du monde contre l'Azerbaïdjan et l'Islande.

Le joueur de Crystal Palace va découvrir les Bleus à 28 ans, bénéficiant des absences dans le secteur offensif d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Rayan Cherki ou encore de Marcus Thuram pour blessure.

"Il n'est pas tout jeune même s'il a connu quasiment toutes les sélections de jeunes. Partout où il est, il a une capacité à marquer des buts", a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. "Évidemment que c'est lié à l'absence pour blessure de Marcus (Thuram) mais il a un profil intéressant, à travers notamment de ce qu'il a fait en équipe olympique."

Jean-Philippe Mateta avait été médaillé d'argent avec l'équipe de France olympique lors des Jeux de Paris 2024. Il a inscrit quatre buts en dix rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de saison avec Crystal Palace.

Christopher Nkunku, qui n'a plus joué chez les Bleus depuis novembre 2024, bénéficie également des nombreuses absences pour réintégrer la liste de Didier Deschamps tandis que Maghnes Akliouche et Hugo Ekitike ont de nouveau été appelés.

"Christopher (Nkunku), comme certains joueurs, n'ont pas été épargnés par des blessures à plusieurs moments. Il a un potentiel intéressant. Je suis convaincu du potentiel et de la capacité de ce joueur", a justifié Didier Deschamps. "J'ai confiance en lui comme ça peut être le cas pour d'autres joueurs, comme Camavinga, qui n'est pas dans la période le plus heureuse pour lui au Real Madrid."

Blessé en fin de saison dernière, Eduardo Camavinga retrouve également la sélection pour la première fois depuis mars dernier. Le milieu de terrain de 22 ans retrouve progressivement du temps de jeu au Real Madrid puisqu'il a joué les quatre derniers matches en inscrivant notamment un but mardi en Ligue des champions contre Kairat Almaty (5-0).

Première du groupe D grâce à ses victoires le mois dernier contre l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1), l'équipe de France reçoit l'Azerbaïdjan au Parc des Princes le 10 octobre avant un déplacement en Islande trois jours plus tard.

Les Bleus peuvent déjà valider leur ticket pour la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique) en remportant leurs deux rencontres tout en espérant des résultats favorables de l'Ukraine et de l'Islande, opposées le 10 octobre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)