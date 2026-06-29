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Football-Maresca nommé entraîneur de Manchester City pour succéder à Guardiola
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 15:30

Manchester City a annoncé lundi la nomination d'Enzo Maresca au poste d'entraîneur pour les trois prochaines saisons afin de succéder à Pep Guardiola, dont le départ après dix ans à la tête de l'équipe a été annoncé le mois dernier.

"Manchester City est un club que je connais très bien et avoir la chance de diriger cette équipe est une formidable opportunité pour moi", a déclaré dans un communiqué Enzo Maresca, qui avait été l'adjoint de Pep Guardiola lors de la saison 2022-2023.

L'Italien de 46 ans avait ensuite dirigé Leicester City puis Chelsea. Il avait été écarté du club londonien le 1er janvier dernier.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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