 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Liverpool confirme une rupture du tendon d'Achille pour Ekitiké
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 14:00

(Actualisé avec réaction Ekitiké §5)

Liverpool a confirmé jeudi que l'attaquant français Hugo Ekitiké souffrait d'une rupture du tendon d'Achille survenue mardi lors du quart de finale de la Ligue des champions perdu face au Paris Saint-Germain (2-0, 4-0 au cumulé).

"Les examens médicaux ont confirmé une rupture du tendon d'Achille", a annoncé le club anglais dans un communiqué. "Ekitiké sera donc écarté des terrains pour le reste de la saison en club et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec l'équipe de France."

Didier Deschamps avait déjà annoncé mercredi le forfait de l'international tricolore de 23 ans sans préciser le diagnostic.

L'ancien joueur du PSG s'est écroulé de douleurs peu avant l'heure de jeu sur la pelouse d'Anfield, mardi, avant d'être évacué sur civière, en larmes.

"C'est dur, peut-être même injuste (...) mais je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous", a déclaré Hugo Ekitiké sur ses réseaux sociaux. "Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma source de motivation. À très bientôt, Anfield."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank