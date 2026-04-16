Football-Liverpool confirme une rupture du tendon d'Achille pour Ekitiké

(Actualisé avec réaction Ekitiké §5)

Liverpool a confirmé jeudi que l'attaquant français Hugo Ekitiké souffrait d'une rupture du tendon d'Achille survenue mardi lors du quart de finale de la Ligue des champions perdu face au Paris Saint-Germain (2-0, 4-0 au cumulé).

"Les examens médicaux ont confirmé une rupture du tendon d'Achille", a annoncé le club anglais dans un communiqué. "Ekitiké sera donc écarté des terrains pour le reste de la saison en club et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec l'équipe de France."

Didier Deschamps avait déjà annoncé mercredi le forfait de l'international tricolore de 23 ans sans préciser le diagnostic.

L'ancien joueur du PSG s'est écroulé de douleurs peu avant l'heure de jeu sur la pelouse d'Anfield, mardi, avant d'être évacué sur civière, en larmes.

"C'est dur, peut-être même injuste (...) mais je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous", a déclaré Hugo Ekitiké sur ses réseaux sociaux. "Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma source de motivation. À très bientôt, Anfield."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)