Football/Ligue des champions-Vitinha rayonne et sauve le PSG avec un triplé

par Vincent Daheron

Le Portugais Vitinha a été le grand artisan de la victoire du Paris Saint-Germain contre Tottenham (5-3) mercredi, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, en inscrivant le premier triplé de sa carrière alors que le PSG était mal embarqué.

"C'est une soirée inoubliable pour moi. (...) Je n'ai jamais pensé pouvoir marquer un hat-trick", a-t-il dit en zone mixte. "C'est important de croire que le ballon peut entrer, tu dois tirer. J'ai eu de la chance et je suis très heureux d'avoir réussi ça pour la première fois de ma carrière."

Le milieu de terrain de 25 ans a d'abord sorti son équipe d'une mauvaise passe en égalisant à deux reprises sur des frappes magnifiques.

La première en ouvrant son pied droit en une touche de balle, et dans une position difficile, pour envoyer le ballon dans le côté opposé du but avec l'aide de la barre transversale (1-1, 45e). La deuxième d'un joli tir enroulé, du pied gauche cette fois (2-2, 53e).

Coupable d'une erreur dans son camp pour permettre à Tottenham de réduire l'écart (4-3, 72e), "une passe décisive" pour l'adversaire comme l'a charrié son entraîneur Luis Enrique, Vitinha n'a pas tardé à se faire pardonner. Quatre minutes plus tard, il transformait un penalty qu'il avait lui-même provoqué en voyant sa frappe contrée par la main du défenseur londonien Cristian Romero (5-3, 76e).

"Il a été comme d'habitude, sensationnel, hors niveau", a félicité Luis Enrique en conférence de presse. "On est très content d'avoir Vitinha et de savoir qu'il est content ici. (...) Il a cette personnalité différente."

Le troisième du dernier Ballon d'Or, derrière le lauréat Ousmane Dembélé et Lamine Yamal (Barcelone), compte déjà cinq buts et sept passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Au delà de ses statistiques importantes, et surtout du déclic qu'il a enclenché pour le PSG, Vitinha a été omniprésent dans l'entrejeu avec 109 ballons touchés, un record sur ce match.

"PROCHAIN BALLON D'OR"

Remplacé dans le temps additionnel, l'homme du match désigné par l'UEFA a reçu une chaleureuse "standing ovation" du Parc des Princes, quelques minutes après avoir été acclamé une fois son triplé complété.

"Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Il sera le prochain Ballon d'Or", a même loué Thomas Frank, l'entraîneur de Tottenham, au micro de TNT Sports.

Il démontre match après match que son influence est de plus en plus importante dans le coeur du jeu parisien.

"La première année de Luis Enrique m'a aidé, j'ai fait une excellente saison. La deuxième était importante, j'étais bien au niveau personnel. Maintenant, le défi est de maintenir ce niveau", a déclaré Vitinha.

L'ancien joueur du FC Porto, arrivé dans la capitale à l'été 2022, a été bien accompagné par ses compères du milieu de terrain, son compatriote Joao Neves et l'Espagnol Fabian Ruiz. Le deuxième ayant offert au dernier nommé le troisième but parisien (3-2, 59e).

Seule ligne au complet, puisque le PSG déplore encore les absences du défenseur Achraf Hakimi et de l'attaquant Désiré Doué, le trio du milieu de terrain était aligné d'entrée pour la cinquième fois seulement cette saison, la deuxième en Ligue des champions, en raison des blessures de Joao Neves et de Fabian Ruiz en début d'exercice.

"Aujourd'hui, je pense que les trois milieux de terrain ont été incroyables", a assuré Luis Enrique.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)