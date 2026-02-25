 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Sans briller, le PSG élimine Monaco et rejoint les 8es de finale
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 22:56

Loin d'être brillant, le Paris Saint-Germain a obtenu mercredi au Parc des Princes sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à son match nul contre Monaco (2-2) en barrage retour, huit jours après son succès à l'aller (3-2).

Maghnes Akliouche avait égalisé sur l'ensemble des deux matches en ouvrant le score juste avant la pause (45e) mais, comme lors de la première manche, Monaco a terminé la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Mamadou Coulibaly pour deux cartons jaunes (58e).

Dans la foulée, Marquinhos a redonné l'avantage au PSG (60e) puis Khvicha Kvaratskhelia a doublé la mise (66e). Jordan Teze a redonné espoir aux Monégasques dans le temps additionnel (90e+2). En vain.

Paris, qualifié pour sa 14e saison consécutive en huitièmes de finale de C1, défiera Barcelone ou Chelsea au prochain tour. Le tirage au sort est prévu vendredi.

(Reportage de Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé
    Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 25.02.2026 23:14 

    Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie , ce mercredi soir, à Santiago Bernabeu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin en huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de ... Lire la suite

  • Le capitaine du PSG Marquinhos (c) buteur contre Monaco, le 25 février 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG s'en sort contre Monaco et se hisse en huitièmes
    information fournie par AFP 25.02.2026 23:13 

    Le PSG a encore eu du mal contre Monaco (2-2 après sa victoire 3-2 à l'aller) mais a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. Le tirage au sort de vendredi dira si au prochain tour Paris défiera ... Lire la suite

  • La ministre de la Culture, Rachida Dati, quitte le palais de l'Élysée à Paris, le 25 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: la ministre de la Culture Rachida Dati démissionne pour se consacrer à Paris
    information fournie par AFP 25.02.2026 23:12 

    Candidate à la mairie de Paris tout en conservant son poste de ministre de la Culture, Rachida Dati a finalement annoncé mercredi soir sa démission du gouvernement pour se concentrer sur l'élection municipale, à moins de trois semaines du premier tour. Mme Dati ... Lire la suite

  • Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
    Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
    information fournie par So Foot 25.02.2026 23:03 

    Real Madrid 2-1 Benfica Buts : Tchouaméni (16 e ) et Vinicius Junior (80 e ) pour les Madrilènes // Rafa Silva (14 e ) pour les Lisboètes Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank