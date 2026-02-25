Football/Ligue des champions-Sans briller, le PSG élimine Monaco et rejoint les 8es de finale

Loin d'être brillant, le Paris Saint-Germain a obtenu mercredi au Parc des Princes sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à son match nul contre Monaco (2-2) en barrage retour, huit jours après son succès à l'aller (3-2).

Maghnes Akliouche avait égalisé sur l'ensemble des deux matches en ouvrant le score juste avant la pause (45e) mais, comme lors de la première manche, Monaco a terminé la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Mamadou Coulibaly pour deux cartons jaunes (58e).

Dans la foulée, Marquinhos a redonné l'avantage au PSG (60e) puis Khvicha Kvaratskhelia a doublé la mise (66e). Jordan Teze a redonné espoir aux Monégasques dans le temps additionnel (90e+2). En vain.

Paris, qualifié pour sa 14e saison consécutive en huitièmes de finale de C1, défiera Barcelone ou Chelsea au prochain tour. Le tirage au sort est prévu vendredi.

(Reportage de Vincent Daheron)