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Football/Ligue des champions-Liverpool élimine Galatasaray et rejoint le PSG en quarts de finale
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 22:58

Liverpool a rattrapé son retard du match aller (0-1) en s'imposant facilement mercredi contre Galatasaray (4-0) pour rejoindre le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions, dans ce qui constituera des retrouvailles entre les deux équipes, opposées l'an passé en huitièmes de finale.

Huit jours après leur défaite à Istanbul, les Reds l'ont emporté grâce aux buts de Dominik Szoboszlai (25e), Hugo Ekitike (51e), Ryan Gravenberch (53e) et Mohamed Salah (62e), auteur de son 50e but en Ligue des champions. L'Égyptien avait auparavant manqué un penalty, arrêté par Ugurcan Cakir (45e+4).

Les Liverpuldiens rejoignent les quarts de finale de C1 pour la première fois depuis 2022, où ils avaient atteint la finale.

L'an dernier, le PSG était sorti victorieux de sa double confrontation avec Liverpool, se qualifiant aux tirs au but (4-1) après un match nul sur l'ensemble des deux matches (1-1).

Paris, qui a surclassé Chelsea mardi et la semaine précédente (8-2 au cumulé), va affronter une équipe anglaise lors de la phase à élimination directe pour la cinquième fois en deux saisons.

Le match aller est prévu le 7 ou 8 avril au Parc des Princes avant le retour à Anfield la semaine suivante.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)

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