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Football/Ligue des champions-Le PSG signe une victoire et des records contre Villarreal
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 23:32

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Le Paris Saint-Germain s'est offert mardi une victoire retentissante sur la pelouse de Villarreal (6-0), lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, en établissant plusieurs records offensifs dans la compétition.

Les doubles champions d'Europe en titre n'ont mis que 16 minutes et deux secondes pour mener 4-0 avec des buts signés Joao Neves (9e), Désiré Doué (12e), Senny Mayulu (13e) et Fabian Ruiz (17e).

Le PSG est devenu l'équipe la plus rapide à inscrire quatre buts en Ligue des Champions tout en devenant le premier club à marquer quatre fois en l'espace de huit minutes.

Sur chaque réalisation, les Parisiens ont étouffé l'équipe de Villarreal grâce à un pressing leur permettant de récupérer le ballon haut sur le terrain, parfois en poussant les Espagnols à la faute.

En seconde période, Fabian Ruiz (50e), auteur d'un doublé, et David Boly, buteur dès sa première apparition en C1 à 17 ans, ont parachevé le succès parisien.

Les hommes de Luis Enrique ont déjà inscrit 20 buts en quatre journées de C1, soit leur record à ce stade de la compétition (17 en 2017-2018).

Ils n'ont toutefois pas égalé leur plus large victoire toutes compétitions européennes confondues, obtenue en février 2025 lors du barrage retour remporté contre le Stade brestois (7-0).

Privé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes, le PSG a enchaîné un quatrième succès en autant de matches cette saison en Ligue des champions, un dixième d'affilée toutes compétitions confondues.

Paris trône en tête du classement de la C1 en attendant, peut-être, d'être rejoint par Liverpool, le Real Madrid et le Betis Séville, qui jouent mercredi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

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