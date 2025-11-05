Football/Ligue des champions-Le PSG poursuivi par sa spirale de blessures

Davantage qu'une première défaite cette saison en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a subi mardi face au Bayern Munich (1-2) un nouveau coup dur avec les blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, voyant sa spirale négative dans le domaine se poursuivre, ce qui ne semblait toutefois pas inquiéter outre-mesure son entraîneur.

Depuis le début de saison, Luis Enrique a été dans l'incapacité de disposer d'un groupe au complet, au gré des nombreux pépins qui ont successivement affaibli les champions d'Europe en titre: Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Joao Neves et Fabian Ruiz ont tous été touchés à un moment ou à un autre depuis août dernier.

Mardi soir, sur sa pelouse, le PSG a perdu deux joueurs qui ont eu un rôle crucial dans la conquête de la première Ligue des champions de l'histoire du club la saison passée, alors que manquait déjà à l'appel mardi Désiré Doué, victime d'une lésion musculaire de la cuisse droite qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines encore.

Titulaire pour la première fois de la saison en C1, Ousmane Dembélé a été remplacé dès la 25e minute face au Bayern Munich après avoir semblé boiter quelques instants auparavant. Le Ballon d'Or 2025 disputait son cinquième match consécutif après avoir déjà manqué un mois et demi de compétition en raison d'une lésion de l'ischio-jambier droit.

"La blessure n'a rien à voir avec la dernière blessure mais il a joué le temps que vous savez", a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, réfutant l'idée d'une rechute.

Juste avant la mi-temps, Achraf Hakimi a également été contraint de laisser sa place, visiblement blessé au pied gauche après un tacle dangereux de Luis Diaz - ce dernier a reçu un carton rouge pour la faute commise. Parmi les rares joueurs parisiens indemnes depuis le début de saison, le latéral droit marocain, qui avait été dispensé du déplacement à Lorient la semaine dernière en Ligue 1 (1-1), est sorti en larmes.

Il a ensuite quitté le Parc des Princes avec des béquilles.

"Pour Hakimi, c'est le football, c'est un sport de contact. C'est dommage", a réagi Luis Enrique. "Je pense que ce sont des actions (...) avec de la malchance."

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, longue de 64 rencontres et auréolée de quatre titres (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions), les Parisiens semblent payer la note.

Mais leur entraîneur ne s'est pas montré abattu mardi soir. "Je ne me rappelle d'aucun match cette saison avec toute l'équipe en forme. C'est une saison différente, il faut savoir gérer ça", a-t-il dit. "Je suis calme et tranquille parce que je sais qu'on va surmonter tout ça. J'attends que, dans la saison, on récupère tous nos joueurs et notre niveau."

"Quand tu récupères des joueurs blessés, ils ne sont pas à fond, à 100%. Et c'est une chose que je dois savoir mieux gérer", a poursuivi Luis Enrique.

Malgré les multiples blessures, le PSG est toujours installé en tête du Championnat de France, avec deux points d'avance sur ses poursuivants, et pointe à la troisième place de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec neuf points acquis en quatre journées.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)