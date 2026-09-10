Football/Ligue des champions: Le PSG, porté par un triplé de Torres, écrase le Slovan Bratislava

Ferran Torres du PSG célèbre un but contre le Slovan Bratislava lors d'un match de ligue des champions au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe en titre, a lancé mercredi sa campagne ‌de Ligue des champions par une large victoire au Parc des Princes contre le Slovan Bratislava (6-1), porté par un triplé de Ferran Torres et un doublé d'Ousmane Dembélé.

Sans ​la moindre victoire depuis sa deuxième Supercoupe d'Europe consécutive, remportée il y a près d'un mois, contre Aston Villa (2-1), le PSG s'est facilement défait du champion de Slovaquie pour ses débuts sur la scène européenne cette saison.

Malgré une adversité à relativiser, alors que le Slovan Bratislava a été battu huit fois en autant de matches lors de ​sa précédente participation à la C1 deux ans plus tôt, le PSG a montré un visage bien plus séduisant que celui affiché ces dernières semaines en championnat (deux nuls et une défaite).

Il doit la fin de sa ​série de quatre matches sans victoire (Trophée des champions et championnat de France) à deux ⁠de ses stars : Ousmane Dembélé d'abord, Ferran Torres ensuite.

DEMBÉLÉ, JAMBES DE FEU

Le Ballon d'Or 2025 a été le premier à prendre la lumière, omniprésent en ‌première période avec des jambes de feu qui ont certainement à voir avec les quelques jours de repos dont il a bénéficié, après avoir été sorti à la mi-temps contre le Stade rennais (2-2), en Ligue 1, deux semaines plus tôt.

"On a mal débuté, que ​ce soit au Trophée des champions ou en championnat. Aujourd'hui, c'était ‌une très belle soirée", s'est réjoui Ousmane Dembélé sur Canal+.

"Personnellement, après des débuts un peu compliqués où je n'ai pas ⁠beaucoup joué, je suis content", a-t-il reconnu. "Il fallait bien reprendre physiquement parce qu'on a eu la Coupe du monde et pas beaucoup de vacances, mais je me sens de mieux en mieux."

Unique buteur parisien contre Arsenal lors de la finale de la précédente édition, l'international français a repris sur sa lancée en inscrivant un doublé.

'Dembouz' a été ⁠à chaque fois placé au bon ‌endroit pour reprendre une magnifique demi-volée de Nuno Mendes repoussée par le poteau (17e) puis une frappe contrée de Dro Fernandez (23e), titulaire pour la première ⁠fois en C1 avec le PSG.

ENRIQUE A PU GÉRER LES TEMPS DE JEU

Puis Ousmane Dembélé a laissé la lumière à son nouveau coéquipier Ferran Torres, lui offrant deux ‌passes décisives. La première d'un beau centre enroulé du pied gauche (31e) et la deuxième sur un corner, que le champion du monde espagnol ⁠a repris du genou, avec réussite, pour marquer un triplé (57e).

L'ancien joueur du FC Barcelone avait en effet inscrit son ⁠deuxième but dix minutes plus tôt, d'une ‌frappe de l'extérieur de la surface, après un raid solitaire de Maghnes Akliouche (47e), autre recrue parisienne de l'intersaison.

"On ne peut jamais s'attendre à marquer un triplé. On a ​fait un très bon match", a savouré Ferran Torres au micro de Canal+. "J'ai de très ‌bonnes sensations. C'est facile de jouer avec ce genre de joueurs."

Fabian Ruiz, également sacré champion du monde cet été au côté de Ferran Torres, a parachevé le succès parisien dans les dernières minutes, ​avec une reprise à bout portant (88e).

La victoire acquise, Luis Enrique a fait tourner son effectif, dès l'heure de jeu, sans pour autant solliciter Marquinhos, Désiré Doué, Joao Neves ou encore le meilleur joueur de la dernière campagne européenne, Khvicha Kvaratskhelia, qui sont tous restés sur le banc de touche.

Pointé du doigt pour sa fragilité ⁠défensive ces dernières semaines, le PSG a encaissé un neuvième but en six matches cette saison, Suleiman Camara se jouant trop facilement d'Ilya Zabarnyi, titulaire après trois semaines sans jouer, pour ajuster Matveï Safonov (59e).

Premiers du classement à la différence de buts, les Parisiens seront certainement davantage mis à contribution le mois prochain lors de leurs deux prochaines rencontres, à Manchester City puis face au FC Barcelone.

Ils ont en tout cas lancé leur C1 par une victoire, comme lors des deux dernières éditions, ce qui n'est pas pour autant synonyme de phase de ligue réussie - ils étaient en effet à chaque fois passés par les barrages sur la route de leurs deux ​sacres européens.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)