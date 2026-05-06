Football/Ligue des champions-Le PSG élimine le Bayern Munich et défendra son titre contre Arsenal

(Actualisé avec détails)

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié mercredi pour sa troisième finale de Ligue des champions, la deuxième consécutive, grâce à son match nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) et défendra son titre face à Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest.

Huit jours après un match fou au Parc des Princes remporté sur la plus petite marge (5-4) malgré trois buts d'avance à l'heure de jeu, le PSG a conservé son but d'avance au cumulé dans la chaude ambiance de l'Allianz Arena où il avait été sacré l'an passé (5-0 en finale contre l'Inter Milan).

Ousmane Dembélé a climatisé le public bavarois en ouvrant le score dès la troisième minute de jeu puis Harry Kane a redonné espoir aux Allemands en égalisant dans le temps additionnel (90e+4).

Paris est la première équipe à jouer deux finales de C1 d'affilée depuis Liverpool en 2018 et 2019 et tentera d'imiter le Real Madrid, seul club à avoir conservé son titre au XXIe siècle lors de son triplé entre 2016 et 2018.

Alors qu'il avait gaspillé une avance de trois buts au match aller, le PSG a parfaitement commencé sa manche retour pour reprendre un peu d'air sur l'ensemble des deux matches malgré l'absence d'Achraf Hakimi, blessé à l'aller.

Ousmane Dembélé n'a eu besoin que de trois minutes pour ouvrir la marque à la conclusion d'une action collective d'école. Le Ballon d'Or 2025 a converti d'une frappe sous la barre un centre en retrait de Khvicha Kvaratskhelia, qui avait auparavant combiné avec Fabian Ruiz, titulaire pour la première fois en Ligue des champions depuis mi-janvier.

Ce but, le septième de "Dembouz" cette saison en C1, semblait annoncer une nouvelle orgie offensive comme une semaine plus tôt lors de la demi-finale la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des champions.

Mais il a fallu attendre les dernières secondes de la partie pour voir de nouveau les filets trembler. Harry Kane a redonné un brin d'espoir au Bayern en égalisant dans le temps additionnel d'une frappe puissante et précise du pied gauche dans la surface parisienne (90e+4).

Le PSG a résisté encore plusieurs secondes pour conserver son maigre avantage avant que l'arbitre ne siffle la fin du match et permette aux hommes de Luis Enrique de célébrer leur qualification.

POSSESSION INHABITUELLEMENT FAIBLE

Hormis une tête croisée de Joao Neves sauvée par Manuel Neuer (33e), le Bayern Munich avait déjà eu les plus grosses opportunités en première période. Michael Olise avait forcé Nuno Mendes à un sauvetage précieux (15e) avant de manquer le cadre (27e), comme Luis Diaz auparavant (22e).

Quand Gianluigi Donnarumma avait été un artisan majeur de l'aventure parisienne de l'an passé, Matveï Safonov a lui aussi pris sa part dans la qualification du PSG en finale.

Le gardien russe a effectué cinq arrêts, notamment devant Jamal Musiala (44e) et Luis Diaz (69e).

Avec un niveau de possession inhabituellement bas (38% du temps), mais pas surprenant tant les Bavarois aiment également monopoliser le ballon, les champions d'Europe en titre ont surtout tenté de piquer en contre-attaque.

Désiré Doué, sensation de la finale de l'an passé disputée dans cet antre, a été le plus entreprenant côté parisien mais a soit trouvé Manuel Neuer sur la trajectoire (56e, 64e), soit frôlé les montants (72, 76e).

Khvicha Kvaratskhelia, décisif pour la septième fois consécutive en Ligue des champions, a également trouvé Manuel Neuer sur sa route (57e) avant de s'emmêler les pinceaux face au but dans la foulée d'une action de classe mondiale (79e). Le portier allemand s'est aussi interposé devant Bradley Barcola (88e).

Après avoir éliminé le champion d'Allemagne, le PSG fera office de favori en finale face à Arsenal, qui a éliminé mardi l'Atlético de Madrid (2-1 au cumulé).

Il commence à avoir l'habitude de ses hauteurs puisqu'il disputera sa troisième finale après sa défaite en 2020 face au Bayern Munich (1-0) et sa démonstration du printemps dernier face à l'Inter Milan (5-0).

De son côté, le Bayern Munich n'a plus rejoint la finale de la C1 depuis son sixième titre obtenu en 2020.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris, édité par Zhifan Liu)