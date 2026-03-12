 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Le PSG domine Chelsea et fait un grand pas vers les quarts de finale
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 00:05

(Actualisé avec déclarations)

par Vincent Daheron

Le Paris Saint-Germain a remporté mercredi au Parc des Princes son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (5-2), porté par un doublé de Khvicha Kvaratskhelia dans les dernières minutes, qui rapproche le champion d'Europe en titre d'une place pour les quarts de finale.

Paris avait pris l'avantage à deux reprises face aux Londoniens en première période, mais sans parvenir alors à le conserver, avant de se détacher à l'approche du dernier quart d'heure pour disposer d'une nette avance avant le match retour mardi prochain à Stamford Bridge.

Dans cette revanche de la finale de la Coupe du monde des clubs, largement remportée par Chelsea l'été dernier (3-0), le PSG a ouvert le score grâce à Bradley Barcola (10e), avant qu'Ousmane Dembélé (40e) ne lui redonne l'avantage. Vitinha (74e) puis Khvicha Kvaratskhelia (86e, 90e+4), entré à l'heure de jeu, ont ensuite scellé la victoire parisienne.

Chelsea était parvenu à égaliser à deux reprises, Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e) punissant les errements défensifs parisiens, avant de craquer en fin de match.

"On avait bien préparé ce match, on savait qu'il fallait mettre de l'intensité dès le début. Il y a quelques erreurs à corriger mais dans l'ensemble c'est très bien", a déclaré Bradley Barcola sur Canal+. "C'est un de nos matches références cette saison, on va s'appuyer dessus. C'était un très bon match."

Paris est bien entré dans la rencontre, avec des séquences collectives, en attaque comme au pressing, qui n'étaient pas sans rappeler l'épopée du printemps dernier ayant débouché sur le premier titre en C1 de l'histoire du club.

Les Parisiens ont été récompensés au score. Bien servi par Joao Neves sur un centre d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola a marqué d'une demi-volée du pied gauche avec l'aide de la barre. L'ailier n'avait plus marqué en Ligue des champions depuis le barrage retour contre Brest il y a plus d'un an.

"J'étais content de marquer, je travaille pour marquer en Ligue des champions. Ce but fait du bien, je suis très content", a-t-il savouré au micro du diffuseur.

Bradley Barcola a été proche de doubler la mise: sa frappe enroulée du droit a été repoussée par Filip Jorgensen (25e), qui avait déjà dévié sur son poteau une tentative d'Ousmane Dembélé (15e).

KVARATSKHELIA CHANGE TOUT

Malgré quelques séquences séduisantes, le PSG n'en reste pas moins fragile défensivement en 2026. Chelsea a trouvé progressivement de nombreux espaces dans l'arrière-garde parisienne, Nuno Mendes manquant de peu de marquer dans son propre but sur un centre fort de Pedro Neto (18e).

Dix minutes plus tard, Malo Gusto, l'arrière droit français de Chelsea, a égalisé, alerté par Enzo Fernandez dans un couloir qu'avait déserté Nuno Mendes.

Peu avant la mi-temps, Ousmane Dembélé a retrouvé les jambes qui ont fait de lui le Ballon d'Or 2025. Titulaire pour la première fois depuis trois semaines, l'international français a conclu une contre-attaque éclair, initiée par un arrêt décisif de Matveï Safonov, pour redonner l'avantage au PSG. "Dembouz" n'avait plus marqué en C1 depuis octobre dernier.

Au cours d'une seconde période au rythme bien moins emballant, en tout cas avant le dernier quart d'heure, Enzo Fernandez a une nouvelle fois puni la porosité parisienne en égalisant sur une passe en retrait de Pedro Neto, qui avait auparavant subtilisé le ballon dans les pieds de Désiré Doué.

Ce dernier a été remplacé dans la foulée par Khvicha Kvaratskhelia, dont l'entrée a changé le cours de la rencontre.

Laissé de manière inattendue sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, le Géorgien a été impliqué sur les trois buts parisiens dans les vingt dernières minutes.

À la suite de la perte de balle de Filip Jorgensen provoquée par le pressing de Bradley Barcola, il a servi en une touche Vitinha, qui a lobé le portier adverse pour redonner l'avantage à son équipe.

Puis Khvicha Kvaratskhelia a donné un peu plus d'éclat au succès parisien : d'abord de sa 'spéciale', une frappe enroulée du pied droit hors de portée du gardien, avant un tir depuis le point de penalty sur un service parfait d'Achraf Hakimi.

"Il faut continuer et se reposer pour préparer de la meilleure manière le match à l'extérieur. On cherchera à gagner ce match", a prévenu Luis Enrique en conférence de presse.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian et Camille Raynaud)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
    Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:48 

    Létal. Auteur d’une entrée fantastique et d’un doublé lors de la large victoire du Paris-SG (5-2) sur Chelsea ce mercredi , Khvicha Kvaratskhelia, logiquement élu homme du match, avait forcément le sourire après cette prestation aboutie en huitième de finale aller ... Lire la suite

  • Un combattant du groupe armé M23 monte la garde le 11 mars 2026, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), devant une maison où une employée de l'ONU a été tuée dans la nuit par une frappe de drone ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: une humanitaire française tuée par une frappe de drone dans l'est
    information fournie par AFP 11.03.2026 23:38 

    Une employée humanitaire française de l'Unicef a été tuée par une frappe de drone non revendiquée à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), aux mains du groupe antigouvernemental M23 depuis janvier 2025. "Nous sommes, à l'Unicef, ... Lire la suite

  • Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
    Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:33 

    L’heure des lamentations. Concassé par le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le défenseur de Chelsea Wesley Fofana n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+ après la rencontre : « À ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre ... Lire la suite

  • Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:20 

    Libéré, délivré. Auteur du premier but parisien lors de la large victoire face à Chelsea (5-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Bradley Barcola, qui n’avait pas marqué en C1 depuis plus d’un an , s’est exprimé au micro de Canal+ ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank