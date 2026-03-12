Football/Ligue des champions-Le PSG domine Chelsea et fait un grand pas vers les quarts de finale

(Actualisé avec déclarations)

par Vincent Daheron

Le Paris Saint-Germain a remporté mercredi au Parc des Princes son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (5-2), porté par un doublé de Khvicha Kvaratskhelia dans les dernières minutes, qui rapproche le champion d'Europe en titre d'une place pour les quarts de finale.

Paris avait pris l'avantage à deux reprises face aux Londoniens en première période, mais sans parvenir alors à le conserver, avant de se détacher à l'approche du dernier quart d'heure pour disposer d'une nette avance avant le match retour mardi prochain à Stamford Bridge.

Dans cette revanche de la finale de la Coupe du monde des clubs, largement remportée par Chelsea l'été dernier (3-0), le PSG a ouvert le score grâce à Bradley Barcola (10e), avant qu'Ousmane Dembélé (40e) ne lui redonne l'avantage. Vitinha (74e) puis Khvicha Kvaratskhelia (86e, 90e+4), entré à l'heure de jeu, ont ensuite scellé la victoire parisienne.

Chelsea était parvenu à égaliser à deux reprises, Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e) punissant les errements défensifs parisiens, avant de craquer en fin de match.

"On avait bien préparé ce match, on savait qu'il fallait mettre de l'intensité dès le début. Il y a quelques erreurs à corriger mais dans l'ensemble c'est très bien", a déclaré Bradley Barcola sur Canal+. "C'est un de nos matches références cette saison, on va s'appuyer dessus. C'était un très bon match."

Paris est bien entré dans la rencontre, avec des séquences collectives, en attaque comme au pressing, qui n'étaient pas sans rappeler l'épopée du printemps dernier ayant débouché sur le premier titre en C1 de l'histoire du club.

Les Parisiens ont été récompensés au score. Bien servi par Joao Neves sur un centre d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola a marqué d'une demi-volée du pied gauche avec l'aide de la barre. L'ailier n'avait plus marqué en Ligue des champions depuis le barrage retour contre Brest il y a plus d'un an.

"J'étais content de marquer, je travaille pour marquer en Ligue des champions. Ce but fait du bien, je suis très content", a-t-il savouré au micro du diffuseur.

Bradley Barcola a été proche de doubler la mise: sa frappe enroulée du droit a été repoussée par Filip Jorgensen (25e), qui avait déjà dévié sur son poteau une tentative d'Ousmane Dembélé (15e).

KVARATSKHELIA CHANGE TOUT

Malgré quelques séquences séduisantes, le PSG n'en reste pas moins fragile défensivement en 2026. Chelsea a trouvé progressivement de nombreux espaces dans l'arrière-garde parisienne, Nuno Mendes manquant de peu de marquer dans son propre but sur un centre fort de Pedro Neto (18e).

Dix minutes plus tard, Malo Gusto, l'arrière droit français de Chelsea, a égalisé, alerté par Enzo Fernandez dans un couloir qu'avait déserté Nuno Mendes.

Peu avant la mi-temps, Ousmane Dembélé a retrouvé les jambes qui ont fait de lui le Ballon d'Or 2025. Titulaire pour la première fois depuis trois semaines, l'international français a conclu une contre-attaque éclair, initiée par un arrêt décisif de Matveï Safonov, pour redonner l'avantage au PSG. "Dembouz" n'avait plus marqué en C1 depuis octobre dernier.

Au cours d'une seconde période au rythme bien moins emballant, en tout cas avant le dernier quart d'heure, Enzo Fernandez a une nouvelle fois puni la porosité parisienne en égalisant sur une passe en retrait de Pedro Neto, qui avait auparavant subtilisé le ballon dans les pieds de Désiré Doué.

Ce dernier a été remplacé dans la foulée par Khvicha Kvaratskhelia, dont l'entrée a changé le cours de la rencontre.

Laissé de manière inattendue sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, le Géorgien a été impliqué sur les trois buts parisiens dans les vingt dernières minutes.

À la suite de la perte de balle de Filip Jorgensen provoquée par le pressing de Bradley Barcola, il a servi en une touche Vitinha, qui a lobé le portier adverse pour redonner l'avantage à son équipe.

Puis Khvicha Kvaratskhelia a donné un peu plus d'éclat au succès parisien : d'abord de sa 'spéciale', une frappe enroulée du pied droit hors de portée du gardien, avant un tir depuis le point de penalty sur un service parfait d'Achraf Hakimi.

"Il faut continuer et se reposer pour préparer de la meilleure manière le match à l'extérieur. On cherchera à gagner ce match", a prévenu Luis Enrique en conférence de presse.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian et Camille Raynaud)