Football/Ligue des champions-Le PSG domine Chelsea en fin de match et fait un grand pas vers les quarts de finale
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 22:57

par Vincent Daheron

Le Paris Saint-Germain a remporté mercredi au Parc des Princes son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (5-2), porté par un doublé de Khvicha Kvaratskhelia dans les dernières minutes.

Bradley Barcola (10e) a ouvert le score pour les champions d'Europe en titre, avant qu'Ousmane Dembélé (40e) ne redonne l'avantage à son équipe. Vitinha (74e) et Khvicha Kvaratskhelia (86e, 90e+4) ont ensuite offert la victoire au PSG.

Les Londoniens étaient parvenus à égaliser à deux reprises, Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e) punissant les errements défensifs parisiens, avant de craquer en fin de match.

Chelsea recevra le match retour, mardi prochain, à Stamford Bridge.

(Reportage de Vincent Daheron)

