Football/Ligue des champions-Le PSG défiera en demies le Bayern Munich, victorieux du Real Madrid

Le Bayern Munich a arraché mercredi soir en Allemagne la victoire face au Real Madrid (4-3) pour assurer sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, avec un succès 6-4 sur l'ensemble des deux matches, et affrontera le Paris Saint-Germain pour une place en finale.

Alors que le Bayern était mené 2-3, il a égalisé grâce à Luis Diaz, dont la frappe de l'extérieur de la surface a été déviée par Eder Militao (89e), avant que l'international français Michael Olise ne parachève le succès bavarois d'un magnifique tir enroulé avec l'aide du poteau (90e+4).

L'expulsion d'Eduardo Camavinga (86e), quelques minutes auparavant, a été le tournant de cette fin de rencontre. Le milieu de terrain français du Real Madrid a reçu un second carton jaune, pour gain de temps, seulement 25 minutes après son entrée en jeu.

Battu 2-1 à domicile la semaine dernière, le Real Madrid est revenu à égalité sur l'ensemble des deux matches mercredi après seulement 35 secondes de jeu, quand Arda Güler a sanctionné une erreur de relance de Manuel Neuer. Le Turc s'est ensuite offert un doublé, avec un coup franc direct (29e).

Les Munichois sont à chaque fois revenus au score, d'abord par Aleksandar Pavlovic sur corner (6e) puis par Harry Kane, parfaitement servi par Dayot Upamecano (38e).

Kylian Mbappé a redonné l'avantage aux Madrilènes (42e), pour son 15e but de la saison en Ligue des champions.

Mais la fin de match a complètement tourné à l'avantage du Bayern Munich, qui retrouvera le PSG après l'avoir déjà battu, en phase de ligue, en novembre dernier (2-1).

Le match aller aura lieu le 28 avril au Parc des Princes et le retour le 6 mai à l'Allianz Arena.

L'autre demi-finale opposera l'Atlético de Madrid à Arsenal. Le club londonien s'est qualifié mercredi grâce à son nul face au Sporting Lisbonne, une semaine après un succès sur la plus petite des marges au Portugal (1-0).

Pour le Real Madrid, le spectre d'une deuxième saison consécutive sans titre majeur se profile. Le club de la capitale espagnole compte neuf points de retard en Liga sur le leader Barcelone, à sept journées de la fin, et a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)