Football/Ligue des champions-Arsenal premier qualifié pour la finale après sa victoire sur l'Atlético de Madrid

Arsenal s'est qualifié mardi pour sa deuxième finale de la Ligue des champions, vingt ans après la première, grâce à sa victoire contre l'Atlético de Madrid (1-0) à l'Emirates Stadium et attend le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich, opposés demain dans le match retour de la deuxième demi-finale.

Six jours après le nul obtenu à l'aller au stade Metropolitano de Madrid (1-1), Arsenal a assuré sa qualification grâce au seul but de Bukayo Saka. L'international anglais a marqué juste avant la mi-temps en reprenant promptement un ballon repoussé par Jan Oblak sur une frappe de Leandro Trossard (45e).

Face à une équipe madrilène assez peu dangereuse, les Gunners ont confirmé leur superbe saison. Leaders de Premier League à trois journées de la fin, avec cinq points et un match supplémentaire sur leur dauphin Manchester City, ils tenteront le 30 mai prochain à Budapest de remporter leur première C1.

En 2006, les Londoniens s'étaient inclinés face à Barcelone (2-1) au Stade de France lors de leur unique finale de Ligue des champions.

De son côté, l'Atlético de Madrid ne jouera pas de quatrième finale de C1 après celles perdues de 1974, 2014 et 2016. Le champion du monde français Antoine Griezmann a par ailleurs disputé son dernier match européen avec les Colchoneros avant de rejoindre Orlando City, aux Etats-Unis, l'été prochain.

Dans l'autre demi-finale, le PSG se déplace mercredi au Bayern Munich avec un but d'avance après le match exceptionnel au Parc des Princes la semaine dernière (5-4).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)