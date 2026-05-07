Football/Ligue Conférence-Strasbourg encore battu et éliminé en demi-finale par le Rayo Vallecano

(Actualisé avec détails)

Strasbourg a été éliminé jeudi en demi-finales de la Ligue Conférence (C4) après une nouvelle défaite contre le Rayo Vallecano (1-0) au terme d'une prestation décevante et ne disputera pas la première finale européenne de son histoire.

Une semaine après un premier revers sur la pelouse du club madrilène (1-0), le Racing s'est incliné sur le même score sans jamais parvenir à emballer la rencontre et enflammer le stade de la Meinau à l'occasion de sa première demi-finale européenne.

Comme à l'aller, Alemao a été le seul buteur de la partie. L'attaquant brésilien a marqué peu avant la mi-temps (42e) en reprenant un ballon repoussé par Mike Penders sur une tentative initiale de Florian Lejeune.

En conclusion d'une soirée cauchemardesque pour les Strasbourgeois, Julio Encisio a manqué son penalty (90e+4), arrêté par Augusto Batalla, consécutif à une main d'Oscar Valentin sur une frappe de Guela Doué.

Incapables de développer un quelconque jeu offensif tout en rendant de nombreux ballons à l'adversaire lors d'une première période complètement manquée, les Alsaciens n'ont guère fait mieux après la pause.

Hormis le penalty, Guela Doué (43e) et Valentin Barco (73e) se sont procuré les deux plus grosses occasions du Racing (11 tirs, trois cadrés) mais ils ont tous deux perdu leur duel face à Augusto Batalla.

Les Madrilènes, eux, ont tiré 22 fois, dont sept cadrés. Le gardien strasbourgeois a notamment arrêté les tentatives d'Alemao (8e) et d'Isi Palazon (51e), qui a aussi manqué le cadre de peu (25e) comme Jorge De Frutos (10e, 52e).

Huitième de Ligue 1 avec trois rencontres à jouer et éliminé en demi-finales de la Coupe de France par Nice (2-0), le RCSA voit s'envoler ses derniers espoirs de disputer une compétition européenne l'an prochain. En cas de titre en Ligue Conférence, il aurait été assuré de disputer la Ligue Europa (C3) alors qu'une qualification via le championnat relèverait désormais de l'exploit.

Les Strasbourgeois, premiers et invaincus de la phase de ligue de la C4, n'ont pas réussi à renverser la double confrontation comme ils l'avaient fait en quarts de finale contre Mayence (défaite 2-0 à l'aller, victoire 4-0 au retour) après avoir éliminé les Croates de Rijeka en huitièmes de finale (3-2 au cumulé).

De son côté, le Rayo Vallecano jouera la première finale de Coupe d'Europe de son histoire le 27 mai à Leipzig (Allemagne) face à Crystal Palace, qui a éliminé le Shakhtar Donetsk (5-2 au cumulé).

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris, édité par Zhifan Liu)