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Football-Les Suisses célébrés en héros malgré leur élimination
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 16:59

par Olivia Le Poidevin

Les supporters suisses ont salué leur équipe dimanche à l'aube, après son élimination en Coupe du monde, battue par l'Argentine en quarts de finale (3-1).

La Suisse a atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 1954, mais elle s'est arrêtée à un match d'une demi-finale inédite.

Sa tâche a été rendue plus difficile par l'absence de son meilleur buteur, Johan Manzambi, blessé au genou, ainsi que par l'expulsion controversée du Rennais Breel Embolo, qui a pesé sur le déroulement du match.

Malgré la déception, les supporters se sont montrés fiers du parcours de leur équipe et sont rentrés chez eux au petit matin, drapeau suisse en main.

"Dans nos coeurs, vous avez gagné, la Suisse", a déclaré une supportrice, Laura K., à Nyon dimanche matin. "À dix contre onze face à l'Argentine."

Le président de la Confédération, Guy Parmelin, a souligné sur les réseaux sociaux que l'équipe de Murat Yakin avait suscité un fort engouement dans le pays.

"La belle aventure de la Nati s'arrête en quarts de finale (...). Malgré la déception du jour, je retiens avant tout un parcours exceptionnel et une équipe soudée, qui a fait vibrer toute la Suisse. Merci pour ces émotions et un immense bravo à tous !"

Alexis Mac Allister avait ouvert le score pour l'Argentine, avant que Dan Ndoye n'égalise pour la Suisse. Julian Alvarez et Lautaro Martinez ont ensuite marqué en fin de prolongation, offrant à l'Argentine, championne en titre, une victoire et une qualification pour la demi-finale contre l'Angleterre.

Certains supporters n'ont pas caché leur déception.

"Je préfère ne pas en parler, je suis trop fatiguée", a déclaré une autre supportrice, Emma Bannerlin.

Ce parcours égale les meilleurs résultats suisses en Coupe du monde, avec des quarts de finale atteints en 1934, 1938 et en 1954, à domicile.

Qualifiée en tête de son groupe, la Suisse avait battu la Bosnie et le Canada en phase de groupes, puis l'Algérie et la Colombie en phase à élimination directe.

L'équipe de Murat Yakin a associé des internationaux expérimentés à une génération plus jeune, à l'image du capitaine Granit Xhaka, détenteur du record de sélections en équipe nationale.

(Reportage d'Olivia le Poidevin ; version française Olivier Cherfan)

Sport
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