Football-Les sièges vides lors d'un match de la Coupe du monde ravivent les inquiétudes concernant le prix des billets

par Natalia Siniawski et Miguel Lo Bianco

La FIFA a annoncé une affluence de 44 985 spectateurs pour le match de Coupe du monde disputé jeudi entre la Corée du Sud et la République tchèque à Guadalajara, mais les nombreuses rangées de sièges vides dans le stade ont ravivé les inquiétudes concernant le prix des billets et la demande pour cette édition élargie du tournoi.

Alors que plus de 80 000 personnes s'étaient entassées dans le stade Azteca pour assister au match d'ouverture entre les co-organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud, la vue de rangées inoccupées dans ce stade de 46 000 places à Guadalajara, une ville où la culture du football est profondément ancrée, a intensifié les critiques à l'encontre de la stratégie commerciale de la FIFA pour cette première Coupe du monde à 48 équipes.

Certains supporters présents dans le stade ont imputé la responsabilité de ces rangées de sièges vides au prix élevé des billets et ont critiqué la FIFA pour son modèle de tarification.

Reuters a contacté la FIFA pour obtenir ses commentaires.

Mercredi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu la tarification des billets de la FIFA face aux critiques des supporters qui estimaient que le coût d'une place pour assister aux matchs était devenu prohibitif. Il a déclaré que les prix des billets étaient comparables à ceux d'autres grands événements sportifs. La FIFA a vendu plus de 6 millions de billets pour le tournoi et avait précédemment souligné le vif intérêt manifesté à travers les Amériques, Gianni Infantino affirmant que la demande avait dépassé les attentes "d'un facteur 10 ou plus". Cependant, des groupes tels que Football Supporters Europe (FSE) avaient averti que des prix "exorbitants" excluraient les supporters ordinaires. Selon la FSE, les prix des billets pour ce tournoi ont quintuplé par rapport à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Corée du Sud a battu la République tchèque 2-1 lors du match du groupe A.

(Rédigé par Natalia Siniawski et Miguel lo Bianco; version française Clément Martinot)