Football-Les Pays-Bas écrasent la Suède grâce à des doublés de Brobbey et Gakpo

(Répétition titre)

Un doublé en début de match de Brian Brobbey, deux autres buts en seconde mi-temps de Cody Gakpo et un but en fin de match de Crysencio Summerville ont permis aux Pays-Bas de s'imposer haut la main 5-1 face à la Suède samedi lors de la Coupe du monde.

Les Néerlandais ont livré la prestation qu'attendait leur sélectionneur Ronald Koeman après le match nul 2-2 jugé décevant contre le Japon et ont ainsi confirmé qu’ils figuraient parmi les favoris pour aller loin dans la compétition.

Ronald Koeman a déclaré qu’il savait que ce match était important, notant que la prestation des joueurs montrait qu’ils n'avaient pas ressenti la pression après le match contre le Japon.

"Il y avait donc davantage de pression pour remporter ce match. Nous savions que c’était un match à gagner absolument," a déclaré Ronald Koeman.

"Mais je n’ai ressenti aucune tension. En tant qu’entraîneur, on peut sentir comment les joueurs travaillent après un premier match comme celui-là et quelle est leur implication. On sait alors que les choses sont sur la bonne voie."

Brian Brobbey, préféré au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe, Memphis Depay, a marqué deux fois dans les 17 premières minutes, donnant ainsi l'avantage aux Néerlandais dès le début du match. Peu après la reprise, deux buts de Cody Gakpo en l'espace de sept minutes leur ont permis de prendre le large.

Le premier but de Brian Brobbey est survenu lorsqu’il a dévié le ballon vers Tijjani Reijnders, qui a repéré Cody Gakpo en pleine course sur le flanc gauche et a servi l'attaquant de Sunderland, qui n'avait plus qu'à pousser au fond.

Brian Brobbey a de nouveau marqué en déviant un centre de Denzel Dumfries pour tromper le gardien suédois Kristoffer Nordfeldt.

UNE SUÈDE BROUILLONNE

Après avoir été critiqué pour sa gestion des remplaçants face au Japon, Ronald Koeman a cette fois pris les bonnes décisions face à la Suède, notamment en faisant entrer Crysencio Summerville, qui a inscrit un but et a été impliqué dans deux autres après être monté au jeu en seconde période.

Les Suédois, pleins d’optimisme après avoir écrasé la Tunisie 5-1 lors de leur premier match, ont trop facilement perdu le ballon et n'ont pas su contenir l’attaque néerlandaise.

L'équipe de Graham Potter a joué avec plus d'intensité après la première pause d'hydratation, mais cela n'a jamais suffi face à une équipe néerlandaise impitoyable, qui a su concrétiser ses occasions.

Graham Potter a assuré que son équipe tirerait les leçons de la défaite, reconnaissant que ses joueurs avaient mal démarré le match et qu'ils n’avaient pas réussi à remonter la pente malgré les occasions créées une fois menés au score.

"Ils nous ont fait mal sur les ailes," a déclaré Graham Potter. "Le premier but est venu d'un long ballon que nous n’avons pas très bien géré. Nous n'avons pas pris un très bon départ en première période."

"C’est le genre de situation dont nous tirerons de nombreux enseignements. Parfois, il faut vivre ce genre d’expériences. Je ne pensais pas que ce serait ce genre de match, mais nous devons en tirer les leçons."

Viktor Gyokeres a représenté la principale menace pour la Suède en début de match, avec un coup franc et un tir enroulé qui ont mis à l’épreuve le gardien néerlandais Bart Verbruggen.

Le remplaçant Anthony Elanga a réduit l'écart à la 59ème minute, mais ce but n'a été qu'une maigre consolation pour la Suède, loin de déclencher une remontée.

La victoire écrasante des Néerlandais était complète lorsqueCrysencio Summerville, après un slalom jusqu'à l'entrée de la surface, a trouvé les filets en toute fin de partie.

Les Pays-Bas occupent la tête du groupe F avec quatre points, tandis que la Suède reste à trois points après deux matches, après avoir battu la Tunisie 5-1 lors de son premier match. Le Japon et la Tunisie s'affronteront plus tard samedi à Monterrey.

(Rédigé par Mark Gleeson et Michael Kahn; version française Clément Martinot, édité par Benoit Van Overstraeten)