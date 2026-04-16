Football-Les Bleus face à l'Irlande du Nord pour leur dernier match avant le Mondial

L'équipe de France jouera son dernier match de préparation à la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord, le 8 juin au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), près de Lille, a annoncé jeudi la Fédération française de football (FFF).
Les Bleus, qui défieront quatre jours plus tôt la Côte d'Ivoire à Nantes (Loire-Atlantique), s'envoleront ensuite à Boston (Massachusetts), où ils séjourneront lors du Mondial prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Cette ultime rencontre amicale avant le Mondial, face à la 70e nation au classement FIFA, sera surtout la dernière sur le sol français de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur, en poste depuis 2012, cédera sa place à l'issue de la Coupe du monde.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer