Football-Le Suisse Embolo a déposé une demande de visa pour rejoindre les États-Unis

(Bien noter que le premier match de la Suisse est le 13 juin contre le Qatar, non le 12 juin contre le Canada)

L'attaquant suisse Breel Embolo, qui n'a pu embarquer mardi avec la sélection helvétique à destination de Los Angeles, a déposé mercredi une demande de visa à l'ambassade des États-Unis à Berne, a annoncé la Fédération suisse de football (ASV).

"L’ambassade nous a informés que cette demande est traitée en priorité. Breel et nous-mêmes attendons désormais l’autorisation afin qu’il puisse rejoindre San Diego et l’équipe dans les plus brefs délais", a précisé l'ASV dans un communiqué. L'ASV avait annoncé mardi que la demande d'autorisation de voyage (ESTA) de Breel Embolo faisait l'objet d'un examen complémentaire.

"Hier après-midi, l’ambassade des États-Unis à Berne a informé Breel qu’elle avait besoin des documents judiciaires relatifs à une procédure désormais close et faisant l’objet d’un jugement définitif depuis ce printemps, en lien avec des menaces proférées en 2018", a ajouté l'ASV.

"Les autorités américaines souhaitaient notamment savoir si des violences physiques avaient été commises dans le cadre de cette affaire. Ce n’était pas le cas."

L'attaquant du Stade rennais a été reconnu coupable en 2023 d'avoir proféré des menaces lors d'une altercation à Bâle (Suisse) en 2018 et s'est vu infliger une amende avec sursis, un verdict ensuite confirmé en appel. Les médias suisses ont rapporté en avril que l'attaquant avait décidé de ne pas déposer de recours auprès du Tribunal fédéral, rendant ainsi le jugement définitif. La Suisse est dans le groupe B de la Coupe du monde aux côtés du Canada, pays co-organisateur, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar. Son premier match aura lieu le 13 juin à San Francisco contre le Qatar.

La Coupe du monde de football est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)