 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale de la Ligue des champions 2027
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:54

Vue de drone du stade Metropolitano de Riyadh Air à Madrid

Vue de drone du stade Metropolitano de Riyadh Air à Madrid

Le stade Metropolitano de Madrid a été désigné pour accueillir la finale de la Ligue des champions masculine 2027, a annoncé l'UEFA jeudi à l'issue de son Comité exécutif réuni à Tirana.

L'antre de l'Atlético de Madrid a déjà accueilli la finale de la Ligue des champions en 2019 lorsque Liverpool avait triomphé face à Tottenham (2-0).

La finale de la Ligue des champions féminine 2027 se disputera au stade national de Varsovie.

La Supercoupe de l'UEFA 2026, rencontre opposant le vainqueur de la Ligue des champions (C1) à celui de la Ligue Europa (C3), aura lieu à Salzbourg (Autriche).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les travailleurs sud-coréens arrêtés aux Etats-Unis en route vers leur pays
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:45 

    Des centaines de Sud-Coréens employés dans une usine de batteries Hyundai-LG, qui avaient été arrêtés par la police américaine de l'immigration, sont repartis jeudi vers leur pays, Séoul ayant prévenu que cet épisode "déstabilisant" et pourrait avoir un impact ... Lire la suite

  • Des pompiers devant une caserne près du Mémorial du 11-Septembre, lors des cérémonies commémorant le 24ᵉ anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York, le 11 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    La mort de Charlie Kirk s'invite aux commémorations du 11-Septembre
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:28 

    Les commémorations du 11-Septembre 2001, un anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump et de ses ministres à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. ... Lire la suite

  • Des dégâts autour du bâtiment du Musée national de Sanaa, à la suite d'une frappe aérienne israélienne la veille, le 11 septembre 2025 au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Israël: un nouveau missile houthi intercepté après les frappes sur Sanaa
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:26 

    L'armée israélienne a dit jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, au lendemain de bombardements israéliens contre les Houthis, qui ont fait 35 morts et 131 blessés selon les rebelles yéménites. "Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par ... Lire la suite

  • Thiago Alcántara revient au Barça
    Thiago Alcántara revient au Barça
    information fournie par So Foot 11.09.2025 18:11 

    Spécifique frappes flottantes à venir. C’est officiel : le FC Barcelone a annoncé ce jeudi le retour de son ancien joueur Thiago Alcántara dans le staff de Hansi Flick. À la retraite depuis juillet 2024, l’ancien Red , formé au Barça fait son grand retour, dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank