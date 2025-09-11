Football: Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale de la Ligue des champions 2027

Vue de drone du stade Metropolitano de Riyadh Air à Madrid
Le stade Metropolitano de Madrid a été désigné pour accueillir la finale de la Ligue des champions masculine 2027, a annoncé l'UEFA jeudi à l'issue de son Comité exécutif réuni à Tirana.
L'antre de l'Atlético de Madrid a déjà accueilli la finale de la Ligue des champions en 2019 lorsque Liverpool avait triomphé face à Tottenham (2-0).
La finale de la Ligue des champions féminine 2027 se disputera au stade national de Varsovie.
La Supercoupe de l'UEFA 2026, rencontre opposant le vainqueur de la Ligue des champions (C1) à celui de la Ligue Europa (C3), aura lieu à Salzbourg (Autriche).
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
