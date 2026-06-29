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Football-Le sélectionneur tchèque démissionne après une Coupe du monde manquée
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 18:36

Le sélectionneur de la République tchèque Miroslav Koubek a démissionné lundi après le parcours décevant de son équipe à la Coupe du monde.

Les choix pendant la compétition du technicien de 74 ans avaient été vivement critiqués dans le pays.

Miroslav Koubek a pointé du doigt les "erreurs stupides" et la fatigue accumulée lors des longs déplacements pour expliquer l'élimination de son équipe, après une défaite contre le Mexique lors de son dernier match (3-0).

La République tchèque a quitté le Mondial à la dernière place du groupe A, avec un seul point, arraché face à l'Afrique du Sud (1-1).

"Une campagne médiatique fondée sur un certain nombre de demi-vérités et d’affabulations à mon encontre a également contribué à ma décision", a déclaré Miroslav Koubek dans un communiqué. "Dans ce climat, mon travail au sein de l’équipe nationale tchèque n’aurait plus de sens."

Miroslav Koubek avait pris les rênes de la sélection nationale après une défaite surprise face aux Îles Féroé lors des qualifications. Il avait permis à la République tchèque de se qualifier à la Coupe du monde pour la première fois depuis 2006, en passant par les barrages.

Le sélectionneur chevronné a été vivement critiqué pour son approche défensive et pour avoir laissé l’attaquant vedette Patrik Schick sur le banc lors du match décisif perdu contre le Mexique.

(Reportage Michael Kahn à Houston; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)

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