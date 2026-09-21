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Football: Le sélectionneur allemand Klopp salué pour son choix de constituer deux groupes de 22 joueurs
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:11
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La Fédération allemande de football (DFB) annonce la nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football

La Fédération allemande de football (DFB) annonce la nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football

La décision du sélectionneur allemand ‌Jürgen Klopp de constituer deux groupes distincts, totalisant 44 joueurs, pour ses quatre premiers matches ​à la tête de la sélection a suscité des éloges alors qu'il entame son chantier pour remettre l'Allemagne sur le devant de la scène.

Nommé en juillet après l'élimination surprise ​de l'Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l'ancien entraîneur de Liverpool planche déjà ​sur la meilleure façon d'exploiter ses deux ⁠effectifs de 22 joueurs pour les quatre prochaines rencontres de Ligue des nations, ‌à deux ans de l'Euro 2028.

"Je trouve que c'est une idée absolument remarquable de convoquer 44 joueurs", a loué Lothar Matthäus, le capitaine ​de l'équipe d'Allemagne championne du ‌monde en 1990. "Il n'y a pas que les choix, il ⁠y a aussi le concept des deux groupes."

"Avec quatre matches en neuf ou dix jours, cela a tout simplement du sens d'avoir deux équipes, alors que les championnats ⁠et les compétitions européennes ‌ont déjà repris. C'est juste excellent", a-t-il ajouté.

Jamal Musiala et le ⁠capitaine Joshua Kimmich seront par exemple inclus dans l'effectif qui disputera les deux premières ‌rencontres aux Pays-Bas puis face à la Grèce. En revanche, ils ⁠ne seront pas alignés contre la Serbie puis lors du déplacement ⁠en Grèce.

D'un côté, Jürgen Klopp ‌pourra observer davantage de joueurs sous ses ordres. De l'autre, ces derniers profiteront d'une ​absence plus courte en club et ainsi ‌d'un calendrier international allégé alors que la saison bat déjà son plein.

"C'est une idée intéressante de sa part ​d'avoir deux équipes différentes pour quatre matches", a estimé le vice-président de la Fédération allemande, Hans‑Joachim Watzke. "Il fallait déjà y penser. J'aime ça."

"Je sais qu'il y réfléchit ⁠depuis longtemps", a-t-il poursuivi. "Il ne faut pas penser à l'Euro 2028 dès le mois de septembre. Il reste du temps pour expérimenter et, si ce n'est pas maintenant, alors quand ?".

L'Allemagne n'a plus gagné de titre majeur depuis 2014, l'année où le pays a remporté sa quatrième Coupe du monde.

(Reportage de Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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