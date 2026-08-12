Football-Le PSG, vainqueur d'Aston Villa, remporte sa deuxième Supercoupe d'Europe consécutive

(Actualisé avec détails)

Premier match et premier titre cette saison pour le Paris Saint-Germain qui s'est offert mercredi sa deuxième Supercoupe d'Europe consécutive grâce à sa victoire contre Aston Villa (2-1) à Salzbourg (Autriche), dans cette compétition sur un match qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Ligue Europa.

Les doubles tenants du titre de la C1 ont ouvert le score grâce à Khvicha Kvaratskhelia (20e) puis ont repris l'avantage au score après l'heure de jeu par Désiré Doué (61e), alors que Brian Madjo avait égalisé pour les Villans juste avant la mi-temps (45e).

Vainqueur aux tirs au but l'an passé contre un autre club anglais, Tottenham (2-2, 4-3 aux t.a.b.), le PSG est la première équipe à conserver la Supercoupe d'Europe depuis le Real Madrid en 2016 et 2017.

"Ce soir, on a encore montré de bonnes choses, on a su être efficaces devant le but, bien défendre même si on prend ce but", a réagi Désiré Doué sur Canal+. "On est très contents. Retour de vacances, on sait que ce n'est pas facile."

Près de deux mois et demi après son deuxième sacre d'affilée en Ligue des champions, acquis contre Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.), à Budapest, le PSG a lancé sa saison du bon pied malgré une préparation écourtée. De nombreux joueurs de son effectif n'ont repris l'entraînement que récemment après avoir disputé la Coupe du monde cet été.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, lui, ne l'a pas joué et a repris la saison sur les bases de son remarquable exercice précédent. Il a ouvert le score d'un éclair de génie, décochant une frappe puissante et soudaine du pied droit, qu'il a refermé pour tromper un Marco Bizot impuissant.

Après un début de match contrôlé, grâce à sa maîtrise du ballon, et alors que Nuno Mendes a mal ajusté un centre qui aurait permis de faire le break (26e), les hommes de Luis Enrique ont perdu pied en fin de première période.

Brian Madjo a logiquement égalisé en prenant le meilleur au deuxième poteau sur Willian Pacho à la réception d'un centre enroulé de John McGinn. L'attaquant anglais s'était auparavant procuré trois opportunités dangereuses (28e, 35e, 44e).

NOUVELLE OPPORTUNITÉ DE TITRE DIMANCHE

Entré en jeu à la pause pour remplacer Maghnes Akliouche, titulaire pour la première fois dans son nouveau club, Ousmane Dembélé est à l'origine du but décisif, puisqu'il a lancé Désiré Doué à l'extrême limite du hors jeu. L'ailier tricolore a enroulé sa frappe du pied gauche dans le petit filet de Marco Bizot.

D'abord refusé pour une position de hors jeu, le but a finalement été validé après le recours à l'assistance vidéo.

Comme l'an passé, les Parisiens pourront également remercier leur gardien Matveï Safonov, auteur de plusieurs arrêts salvateurs (51e, 63e).

Grâce à ce premier titre, à 11 jours de son premier match de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est encore en lice pour faire aussi bien que la saison précédente, lors de laquelle il avait remporté cinq compétitions. Il aura déjà l'occasion, dimanche, d'ajouter un deuxième titre à sa saison lors du Trophée des champions contre le RC Lens.

"Il faut qu'on continue comme ça, c'est une très bonne saison qui débute, avec un très, très beau trophée. Maintenant, il faut aller chercher le Trophée des champions dimanche", a poursuivi Désiré Doué.

Cette rencontre était arbitrée par le Somalien Omar Artan, dont l'entrée sur le territoire américain avait été refusée pour la Coupe du monde, en juin dernier.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)