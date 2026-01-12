 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Le PSG surpris en 16es de finale de la Coupe de France par le Paris FC
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 23:19

(Actualisé avec déclarations)

Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, a été éliminé à la surprise générale lundi en seizièmes de finale de la Coupe de France par le Paris FC (1-0). Quatre jours après son premier sacre de l'année 2026, le Trophée des champions acquis face à l'Olympique de Marseille (2-2, 4-1 aux t.a.b.), le PSG a été surpris par le but d'un ancien joueur du club, Jonathan Ikoné, sur une frappe croisée après un bon service d'Ilan Kebbal (74e).

Le PSG, détenteur du record de titres dans l'épreuve (16), n'avait plus été sorti avant les huitièmes de finale de la Coupe de France depuis 2014.

Malgré la présence sur le banc au coup d'envoi d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, les Parisiens ont eu de nombreuses occasions de marquer, notamment par l'intermédiaire de Bradley Barcola ou de Warren Zaïre-Emery, qui a touché l'équerre en fin de match (87e). Le gardien du Paris FC, Obed Nkambadio, a également repoussé de nombreuses offensives adverses, dont une ultime tentative de Vitinha (90e+7).

"C'est un jour difficile. On a essayé de jouer notre foot. Ils ont très bien défendu", a réagi l'attaquant portugais Gonçalo Ramos sur France 3. "On a eu des chances de marquer, des frappes, des occasions. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour pour marquer des buts."

Le Paris FC, promu dans l'élite en fin de saison dernière, a pris sa revanche après un premier derby perdu huit jours plus tôt en championnat, déjà au Parc des Princes (2-1).

Déjà vainqueur cette saison de la Supercoupe d'Europe, de la Coupe intercontinentale et, donc, du Trophée des Champions, le PSG reste encore en lice pour défendre ses titres en Ligue 1 (deuxième à un point de Lens après 17 journées) et en Ligue des champions (troisième de la phase de ligue après six journées).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le joueur du Paris SG Ousmane Dembélé la mine défaite, après l'élimination de son équipe par le Paris FC, dès les 16es de finale de la Coupe de France, le 12 janvier 2026, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Coupe de France: exploit du PFC qui élimine le PSG en 16e de finale
    information fournie par AFP 12.01.2026 23:30 

    Le Paris FC a signé lundi l'exploit d'éliminer en 16e de finale de la Coupe de France (1-0) le double tenant, le Paris SG, qui abandonne son premier titre de la saison, payant cher ses nombreuses occasions manquées. L'année 2026 avait bien commencé par un premier ... Lire la suite

  • Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France
    Exploit fou, le Paris FC sort le PSG de la Coupe de France
    information fournie par So Foot 12.01.2026 23:10 

    En manque cruel d'efficacité, le PSG s'est incliné sur sa pelouse face au Paris FC et prend déjà la porte en Coupe de France (0-1). On attendait un derby sans histoire du lundi soir, finalement, le PFC a redonné espoir à tous ceux qui espèrent encore gagner la ... Lire la suite

  • Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese
    Jonathan David et la Juventus roulent sur la Cremonese
    information fournie par So Foot 12.01.2026 23:02 

    Juventus 5-0 Cremonese Buts : Bremer (12 e ), David (15 e ), Yildiz (35 e ),Terracciano (48 e , CSC) et McKennie (64 e ) pour les Turinois On vous avait prévenu, cette année, c’est pour lui !… JF pour SOFOOT.com

  • Des partisans du régime iranien rassemblés à Téhéran, le 12 janvier 2026 ( IRAN PRESS / - )
    Iran: la répression s'accentue, des milliers de manifestants en soutien au pouvoir
    information fournie par AFP 12.01.2026 22:35 

    La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, les autorités tentant lundi de leur côté de reprendre le contrôle de la rue avec des rassemblements massifs dans le pays. A l'appel du président ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank