Football-Le PSG surpris en 16es de finale de la Coupe de France par le Paris FC

(Actualisé avec déclarations)

Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, a été éliminé à la surprise générale lundi en seizièmes de finale de la Coupe de France par le Paris FC (1-0). Quatre jours après son premier sacre de l'année 2026, le Trophée des champions acquis face à l'Olympique de Marseille (2-2, 4-1 aux t.a.b.), le PSG a été surpris par le but d'un ancien joueur du club, Jonathan Ikoné, sur une frappe croisée après un bon service d'Ilan Kebbal (74e).

Le PSG, détenteur du record de titres dans l'épreuve (16), n'avait plus été sorti avant les huitièmes de finale de la Coupe de France depuis 2014.

Malgré la présence sur le banc au coup d'envoi d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, les Parisiens ont eu de nombreuses occasions de marquer, notamment par l'intermédiaire de Bradley Barcola ou de Warren Zaïre-Emery, qui a touché l'équerre en fin de match (87e). Le gardien du Paris FC, Obed Nkambadio, a également repoussé de nombreuses offensives adverses, dont une ultime tentative de Vitinha (90e+7).

"C'est un jour difficile. On a essayé de jouer notre foot. Ils ont très bien défendu", a réagi l'attaquant portugais Gonçalo Ramos sur France 3. "On a eu des chances de marquer, des frappes, des occasions. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour pour marquer des buts."

Le Paris FC, promu dans l'élite en fin de saison dernière, a pris sa revanche après un premier derby perdu huit jours plus tôt en championnat, déjà au Parc des Princes (2-1).

Déjà vainqueur cette saison de la Supercoupe d'Europe, de la Coupe intercontinentale et, donc, du Trophée des Champions, le PSG reste encore en lice pour défendre ses titres en Ligue 1 (deuxième à un point de Lens après 17 journées) et en Ligue des champions (troisième de la phase de ligue après six journées).

