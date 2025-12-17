Football-Le PSG bat Flamengo aux tirs au but et remporte la Coupe intercontinentale

(Actualisé avec réaction Zaïre-Emery)

Le Paris Saint-Germain a remporté mercredi la Coupe intercontinentale grâce à sa victoire aux tirs au but contre Flamengo (1-1, 2-1 aux t.a.b.) en finale, près de Doha, et a ainsi ajouté un sixième titre à sa collection en 2025.

Qualifié directement en finale de cette compétition qui met aux prises les six champions continentaux à la faveur de son sacre inédit en Ligue des champions, le PSG s'est imposé sur un ultime arrêt de Matveï Safonov.

Le gardien russe a arrêté quatre tirs au but consécutifs pour offrir le trophée à son équipe tandis que Vitinha et Nuno Mendes ont converti leur tir au but. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont, eux, manqué leur tentative.

"On avait un objectif très clair, venir ici pour gagner. On est fiers de nous, on a fait un très, très bon match", a réagi Warren Zaïre-Emery sur M6. "Cette équipe a beaucoup de caractère. Aujourd'hui, ça montre la force qu'on a et l'équipe qu'on est."

Le PSG avait pris le meilleur départ dans le temps réglementaire avec l'ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia (38e).

Le Géorgien a profité d'une intervention manquée du gardien Agustin Rossi sur un centre malin de Désiré Doué, titulaire pour la première fois depuis fin octobre.

Agustin Rossi a failli offrir un autre but aux Parisiens à la neuvième minute de jeu quand son mauvais dégagement a directement trouvé Fabian Ruiz. Mais le but de l'Espagnol a été refusé car le ballon était finalement sorti en corner avant l'erreur du gardien de Flamengo.

Alors qu'il avait concédé peu d'occasions jusqu'ici, Paris a subi l'égalisation de Jorginho sur penalty à la suite d'une faute de Marquinhos sur Giorgian De Arrascaeta (62e).

DEMBÉLÉ MALADROIT

Entré en jeu en fin de temps réglementaire après deux matches manqués pour maladie, Ousmane Dembélé a loupé une énorme occasion (81e) avant d'offrir la balle de match à Marquinhos, qui n'a pas réussi à reprendre (90e+6).

Le Ballon d'Or 2025 n'est pas passé loin d'offrir la victoire avant les tirs au but avec une nouvelle opportunité en prolongation (116e).

Son tir au but tiré au-dessus de la barre transversale n'aura pas eu de conséquences grâce à la magnifique performance de Matveï Safonov.

Le gardien russe était titulaire pour la quatrième rencontre consécutive et prolonge la concurrence pour le poste avec Lucas Chevalier, habituel titulaire depuis le début de saison.

Le Paris Saint-Germain succède au Real Madrid au palmarès de la compétition et devient le premier club français à remporter l'épreuve, auparavant appelée Coupe du monde des clubs avant le changement de format à 32 équipes de cette dernière l'été passé.

Ce sixième trophée en 2025 confirme la saison exceptionnelle du club de la capitale après ses succès en Ligue des champions, en Ligue 1, en Coupe de France, au Trophée des champions et en Supercoupe d'Europe. Seule la Coupe du monde des clubs lui a résisté avec une lourde défaite en finale contre Chelsea (3-0).

Paris jouera son 67e et dernier match de l'année civile face au Vendée Fontenay Foot, samedi à Nantes (Loire-Atlantique), en 32es de finale de la Coupe de France.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)