"Crue généralisée" dépassant les records en France, nouvelles évacuations sur la Garonne

Vue aérienne de la Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La Garonne a été maintenue en vigilance rouge aux crues samedi et dimanche en Gironde et Lot-et-Garonne, dans un contexte de "crue généralisée" en France dépassant les records, selon Vigicrues, avec de nouvelles évacuations organisées face à des risques de ruptures de digues.

Après une succession d'intempéries cette semaine sur la France, dont la violente tempête Nils, plus d'une dizaine de départements de l'Ouest restent en outre placés en vigilance orange crues, de l'Ille-et-Vilaine à l'Ariège en passant par la Charente-Maritime, et environ 70 en vigilance jaune dans le reste du pays. L'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Andorre seront pour leur part en vigilance orange aux vents forts samedi après-midi.

Dans un entretien à l'AFP, la directrice du service d'information Vigicrues a dit ne pas s'attendre à un "retour à la normale pour les prochains jours".

La France se trouve dans "une situation exceptionnelle" avec "81 départements en vigilance simultanément dont 2 en rouge et 14 en orange pour 154 rivières", ajouté au fait que le pays est "depuis 30 jours d'affilée sans discontinuer en (vigilance) orange ou en rouge", a-t-elle déclaré samedi. "Donc on a dépassé tous nos records", depuis que Vigicrues a été créé en 2006.

Selon le dernier bulletin de l'organisme public de surveillance des crues, "des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures" pour les cours d'eau en vigilance orange ou rouge, comme la Garonne en aval d'Agen.

À Aiguillon (Lot-et-Garonne), "un quartier est en train d'être submergé par l'eau et on procède à des évacuations", a déclaré samedi matin à l'AFP le colonel Xavier Pergaud, directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours du Lot-et-Garonne (Sdis 47).

Ces évacuations "préventives", liées à des "fragilités sur les digues des communes de Senestis et d'Aiguillon", concernent 500 personnes, selon la préfecture, un chiffre qui s'ajoute aux 900 évacuées dans 20 communes ces dernières heures, la moitié déjà à Aiguillon.

- Pic entre samedi et dimanche -

"Le risque (...), c'est la rupture de digue", qui impose des "évacuations rapides", a résumé le colonel Pergaud. "Après chaque inondation, les digues sont mises à mal. Certaines ont été réparées après 2021. Mais ce sont des centaines de kilomètres de digues qui longent la Garonne."

Des résidents de Tonneins dans le Lot-et-Garonne évacués en raison de la crue de la Garonne, le 13 féverier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La préfecture de Gironde a elle aussi mis en garde vendredi contre une brèche présente sur une digue dans la municipalité limitrophe de Jusix (Lot-et-Garonne), qui menace 600 habitants au total, et contre des "submersions de digues" près de La Réole.

Dans cette commune, l'eau arrivait à fleur de digue samedi matin, a constaté un journaliste de l'AFP, avec 9,63 mètres de hauteur d'eau selon Vigicrues.

À Tonneins (Lot-et-Garonne), une crue de 9,58 mètres a été observée, supérieure à celle de 2021 (9,51 m) - mais loin du record de 1930 (10,72 m). À Marmande (Lot-et-Garonne), on atteignait 10,20 mètres, un niveau sensiblement égal à 2021.

- "Sols détrempés" -

La crue de la Garonne inonde les rues de Tonneins dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Après le passage cette semaine de la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels, un nouveau coup de vent est attendu samedi dans le sud.

Le match de Top 14 de rugby entre Perpignan et Pau, programmé samedi à 16h35, a été reporté d'une semaine pour cause de vents violents, a annoncé la préfecture.

Outre les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Andorre passeront également en vigilance orange aux vents à 16H00, précise Météo France.

L'institut météorologique a relevé ces derniers jours de "forts cumuls" de pluies "sur des sols déjà détrempés".

Selon Vigicrues, la France a atteint un indice de l'humidité des sols "le plus élevé", "son record absolu", depuis le début de compilation de cette donnée en 1959, une situation qui ralentit le rétablissement des réseaux malmenés par Nils.

Samedi midi, plus de 80% des clients avaient pu être réalimentés en électricité au niveau national mais plus de 171.000 restaient privés de courant, selon le gestionnaire de réseau Enedis.