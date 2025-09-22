 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football-Le français ousmane dembélé remporte le ballon d'or 2025
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 22:52

Le Français Ousmane Dembélé a remporté lundi à Paris son premier Ballon d'Or, devant l'Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Vitinha, récompensant sa magnifique saison 2024/2025 avec le Paris Saint-Germain conclue par le premier titre du club en Ligue des champions.

L'attaquant de 28 ans succède à l'Espagnol Rodri et devient le sixième Français à recevoir la plus prestigieuse récompense individuelle après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

Sport
  • Ousmane Dembele ne peut retenir ses larmes après avoir remercié ses proches en recevant le Ballon d'Or lundi. ( AFP / Franck FIFE )
