Football-Le coût environnemental de l'élargissement du Mondial sous le feu des projecteurs face à l'envolée attendue des émissions

* L'augmentation du nombre de véhicules et des déplacements devrait entraîner des émissions record

* Les détracteurs reprochent à la FIFA de ne pas faire preuve de suffisamment d'urgence en matière de réduction des émissions

* L'énorme empreinte carbone du streaming et des flux de données

* La FIFA affirme son engagement en faveur du développement durable lors de la Coupe du monde

La Coupe du monde débute jeudi, avec son lot de buts, de suspense et de ferveur planétaire, mais elle devrait également avoir un impact climatique plus de deux fois supérieur à celui de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mettant ainsi cruellement en lumière le coût environnemental de cet événement phare du football en pleine expansion.

L'empreinte écologique élargie du tournoi, qui réunira 48 équipes et des sites répartis à travers l'Amérique du Nord, pourrait générer 7,8 millions de tonnes de dioxyde de carbone, selon une estimation publiée la semaine dernière par la plateforme mondiale de comptabilité carbone Greenly.

Cela équivaut à peu près aux émissions annuelles de 1,7 million de voitures, ou aux émissions annuelles de la Sierra Leone, ce qui en ferait la Coupe du monde la plus polluante jamais organisée, selon des universitaires et des militants, principalement en raison des distances considérables que les équipes, les supporters et les médias devront parcourir dans ce format couvrant trois pays et 16 villes.

"Je pense que la Coupe du monde, en théorie, est vraiment sympa pour le sport et pour la visibilité — mais néfaste d’un point de vue climatique", a déclaré à Reuters l’auteure et écologiste sportive Madeleine Orr.

Les chiffres soulignent cette préoccupation. Les chercheurs estiment que jusqu’à 87 % des émissions du tournoi proviendront des déplacements – principalement des vols – alors que des millions de supporters sillonneront le continent pour suivre leurs équipes.

L'étendue géographique même du tournoi, qui s'étend sur 4 500 km de Vancouver à Miami, le rend intrinsèquement plus émetteur de carbone que l'événement compact du Qatar, qui avait été critiqué pour la construction de sept nouveaux stades. Les émissions de gaz à effet de serre du Qatar ont été estimées à environ 3,8 millions de tonnes.

Bien qu'aucun nouveau stade n'ait été construit cette fois-ci, l'augmentation du nombre d'équipes et la répartition des matches dans des villes hôtes éloignées ont simplement déplacé le coût environnemental global, selon David Gogishvili, géographe à l'Université de Lausanne.

"Augmenter le nombre d’équipes et les placer dans un pays où il faut d’abord effectuer un long trajet en avion pour s’y rendre, puis de longs trajets entre les sites d’accueil, d’accord, on élimine une source d’impact environnemental négatif, mais on en crée une autre", a-t-il indiqué à Reuters.

Les sites de la Coupe du monde sont répartis en trois groupes régionaux – Ouest, Centre et Est – afin de réduire les distances de déplacement.

L'Angleterre et ses supporters ont la charge de déplacement la plus lourde parmi les favoris du tournoi, leurs trois matches de groupe à Dallas, Boston et dans le New Jersey couvrant 2 770 km.

Lors du sommet des Nations unies sur le climat COP26 en 2021, la FIFA s'est engagée à réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 dans le cadre du programme "Sports for Climate Action" des Nations unies.

La FIFA n'a pas fixé d'objectif spécifique en matière d'émissions de carbone pour la Coupe du monde.

David Gogishvili a comparé l'instance mondiale du football au Comité international olympique, qui "suit plus ou moins l'objectif de réduction" visant à réduire de moitié l'empreinte carbone d'ici 2050.

"Au moins, ils sont sur la bonne voie", a-t-il ajouté.

La FIFA a déclaré qu’elle se réjouissait de cette attention.

"De nombreuses initiatives environnementales liées au tournoi sont mises en œuvre par la FIFA et les villes hôtes avant, pendant et après le tournoi", a souligné l'instance dans un communiqué adressé à Reuters.

La FIFA a mis en avant l’utilisation de stades existants, l’encouragement des supporters à utiliser les transports en commun, la réduction du recours aux générateurs diesel, ainsi que les initiatives en matière de recyclage et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

LES NOUVEAUX MODES DE VISIONNAGE GÉNÈRENT UNE EMPREINTE CARBONE CONSIDÉRABLE

Cette expansion signifie 16 équipes supplémentaires, dont quatre nouvelles venues : le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan.

"C'est formidable (pour ces pays), mais à quel prix ?" a déclaré Madeleine Orr, auteure de "Warming Up: How Climate Change is Changing Sport".

Non seulement la compétition prend de l’ampleur, mais la façon dont les supporters la suivent – via de multiples appareils et plateformes – évolue également. Et cette évolution met en lumière une composante souvent négligée de l’empreinte carbone du tournoi : l’écosystème numérique qui sous-tend le sport moderne.

"La partie de l’empreinte carbone dont on ne parle jamais, mais qui est énorme, énorme, énorme, c’est l’empreinte numérique", a expliqué Madeleine Orr.

La diffusion, le streaming, les flux de données et les plateformes de paris nécessitent tous d’énormes quantités d’énergie, des centres de données aux satellites en passant par les milliards d’appareils que les fans utilisent pour suivre les matches, a expliqué la Canadienne.

L'effet cumulatif est considérable, en particulier à l'ère du visionnage multi-écrans.

L'opérateur national du réseau énergétique du Royaume-Uni a estimé que chacun des matches de groupe de l'Écosse et de l'Angleterre pourrait entraîner une consommation supplémentaire de 600 mégawatts d'électricité à l'échelle nationale, soit l'équivalent de la demande totale en électricité de Glasgow et de Leeds réunies.

"Il faut tenir compte du fait que tous ceux qui regardent le match partout dans le monde font partie de ce phénomène", a précisé Madeleine Orr. "Et la grande majorité d’entre eux regardent sur deux écrans : ils regardent à la télévision, puis suivent le match sur leur téléphone."

Contrairement aux vols ou à la construction de stades, ces émissions sont rarement prises en compte dans les calculs officiels de durabilité.

"Lorsque nous réfléchissons à l’impact de ces événements, nous devons en réalité prendre en compte l’ensemble de leur portée", a ajouté l'auteure.

La FIFA a déclaré qu’elle s’engageait à intégrer la durabilité dans la Coupe du monde "en s’appuyant sur une stratégie globale en matière de durabilité et de droits de l’homme qui met l’accent sur la réduction des émissions, l’amélioration de l’efficacité des ressources et la création d’un héritage positif au sein des communautés hôtes."

David Gogishvili a souligné ce qu’il considère comme un manque d’urgence au sein de l’instance dirigeante.

"J'adore le football, soit dit en passant", a déclaré le Géorgien, fan de longue date de Manchester United.

"(Mais) la FIFA ne donne clairement pas la priorité à la réduction de son impact environnemental négatif... Il faut que les médias, les joueurs, les pays membres, les chercheurs, les gouvernements et le public fassent pression sur elle."

(Rédigé par Toby Chopra ; version française Olivier Cherfan)