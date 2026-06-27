 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Lachuer succède à Roy à la tête du Stade brestois
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 10:58

Le Stade brestois a annoncé samedi la nomination de Julien Lachuer au poste d'entraîneur pour succéder à Éric Roy, décédé le 17 juin des suites d'un cancer du pancréas.

Le club finistérien a choisi la continuité puisque Julien Lachuer était l'adjoint du "King Éric" depuis l'arrivée de ce dernier sur le banc, en janvier 2023. Il a été nommé pour les deux prochaines saisons, précise le club dans un communiqué.

Ce sera la première expérience d'entraîneur principal du technicien de 49 ans, qui avait terminé sa carrière de joueur à Brest en 2010 avant d'en devenir l'entraîneur des gardiens.

Le Stade brestois a terminé la saison dernière à la 12e place de Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ombrières, arrosage des rues, plantes grimpantes: au-delà des plantations d'arbres et des grands projets de rénovation, des solutions simples, rapides et économiques existent pour combattre la chaleur en ville ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Face aux canicules, des solutions "low-tech" pour combattre la chaleur en ville
    information fournie par AFP 27.06.2026 11:53 

    Ombrières, arrosage des rues, plantes grimpantes: au-delà des plantations d'arbres et des grands projets de rénovation, des solutions simples, rapides et économiques existent pour combattre la chaleur en ville, soulignent plusieurs experts. Selon l'urbaniste Clément ... Lire la suite

  • Un ventilateur près d'une fenêtre ouverte à Paris le 26 juin 2026 ( AFP / JOEL SAGET )
    La canicule place les hôpitaux sous tension extrême
    information fournie par AFP 27.06.2026 11:10 

    La canicule amorce son reflux ce weekend mais après avoir épuisé les corps, elle soumet les hôpitaux à une pression extrême et les décès à domicile sont l'"angle mort" d'un phénomène d'une violence inédite. Causées principalement par la combustion d'énergies fossiles ... Lire la suite

  • Un forfait de taille pour la Suède avant d’affronter les Bleus
    Un forfait de taille pour la Suède avant d’affronter les Bleus
    information fournie par So Foot 27.06.2026 10:48 

    On a rien sans Hien. Touché aux ischios jambiers lors du match nul entre la Suède et le Japon à l’occasion de la dernière journée de poule, Isak Hien n’ira pas plus loin. Obligé d’être soutenu par les médecins de la sélection à sa sortie du terrain , le colosse ... Lire la suite

  • Marcelo Bielsa en avait gros sur la patate
    Marcelo Bielsa en avait gros sur la patate
    information fournie par So Foot 27.06.2026 10:29 

    El loco à bout de souffle. Coach malheureux de l’Uruguay, et éliminé après la défaite des siens face à l’Espagne, Marcelo Bielsa a vu rouge au coup de sifflet final . En interview bord terrain, l’ancien coach de Leeds ou de l’OM s’est ainsi emporté contre un technicien, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank