Football-Lachuer succède à Roy à la tête du Stade brestois

Le Stade brestois a annoncé samedi la nomination de Julien Lachuer au poste d'entraîneur pour succéder à Éric Roy, décédé le 17 juin des suites d'un cancer du pancréas.

Le club finistérien a choisi la continuité puisque Julien Lachuer était l'adjoint du "King Éric" depuis l'arrivée de ce dernier sur le banc, en janvier 2023. Il a été nommé pour les deux prochaines saisons, précise le club dans un communiqué.

Ce sera la première expérience d'entraîneur principal du technicien de 49 ans, qui avait terminé sa carrière de joueur à Brest en 2010 avant d'en devenir l'entraîneur des gardiens.

Le Stade brestois a terminé la saison dernière à la 12e place de Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron)