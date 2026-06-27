Vague de chaleur en Europe: les derniers développements

Des centaines de personnes essaient de se rafraîchir sur la plage d'Amager à Copenhague, le 27 juin 2026 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe:

Les deux funérariums de Paris complets

Les deux funérariums de Paris intra muros sont complets depuis samedi matin, a annoncé à l'AFP Elisabeth Charrier, déléguée générale de la Fédération nationale du funéraire, se basant sur les remontées de ses adhérents.

"C'est un phénomène très parisien, sur le reste du territoire (français), l'activité est très importante mais sans débordement", a-t-elle précisé Selon elle, la situation pourrait se compliquer si la hausse des appels se poursuivait dans les "24-48 heures".

Record historique au Danemark

Le Danemark a annoncé samedi avoir enregistré la température la plus élevée depuis la création des relevés météo. "Avec 36,6°C au nord d'Odense, nous avons connu la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1874", a déclaré le service météorologique sur X, en précisant que "la journée n'est pas terminée".

Plus de 35°C pour au moins 193 millions de personnes

Au moins 193 millions d'habitants en Europe, dont 75 millions en Allemagne, devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée samedi, selon les calculs de l'AFP, en hausse par rapport à vendredi alors que la vague de chaleur se déplace vers le nord-est du continent.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 404 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), légèrement moins que la veille.

Marches des Fiertés annulées ou bouillantes

En raison de la canicule, Paris est privé de Marche des fiertés LGBT+. L'annulation du festival de musique Solidays, qui devait se dérouler jusqu'à dimanche dans la capitale française, va priver l'association organisatrice Solidarité Sida de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie.

La Pride de Munich s'est quant à elle tenue sous des températures avoisinant les 36°C, avec entre 300.000 et 500.000 personnes attendues.

Retrousser ses manches

La prestigieuse philharmonie de Berlin assouplit son code vestimentaire en raison des 41°C attendus dans la journée de samedi: les hommes peuvent tomber la veste et auront le droit de retrousser leurs manches.

Accalmie attendue en France dimanche soir

Météo-France table sur une fin des vigilances rouges canicule dimanche soir.

Les services de secours de la région parisienne ont enregistré une augmentation de 80% du nombre d'appels sur la semaine écoulée, selon un bilan publié par l'AP-HP (hôpitaux publics parisiens) sur son site internet.

Pays-Bas: alerte rouge inédite

Depuis vendredi minuit, une alerte rouge émise par l'Institut météorologique des Pays-Bas est en vigueur dans une grande partie du pays en raison de la chaleur extrême.

La plupart des écoles sont fermées et les autorités conseillent de ne prendre la route qu'en cas de nécessité. Dans ce pays connu pour ses canaux, les ponts mobiles font l'objet d'un refroidissement préventif pour éviter que le métal se dilate sous l'effet de la chaleur.

Les Balkans en alerte rouge

Une femme promène son chien devant des tuyaux d’arrosage déversant de l’eau pour apporter un peu de fraîcheur face à la chaleur estivale, dans le cadre des mesures d’adaptation climatique de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, le 25 juin 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les Balkans sont à leur tour frappés par la canicule depuis samedi, avec l'intégralité de la côte adriatique croate en alerte rouge.

Avec 39°C attendus à partir de dimanche dans certaines régions de Serbie, de Macédoine du Nord, de Bosnie et du Monténégro, selon les différents instituts météorologiques nationaux, la région devrait suffoquer au moins jusqu'à lundi.