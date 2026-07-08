Football-La Suisse s'impose à la Colombie et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde

La Suisse s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football grâce à une victoire aux tirs au but face à la Colombie (0-0, 4-3 t.a.b.).

Les Helvètes n'avaient pas atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde depuis 1954.

La rencontre a été marquée par des occasions manquées, tant pour la Suisse que pour la Colombie, qui espérait atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois de son histoire.

Aucune équipe n'est parvenue à faire la différence durant les 120 minutes qu'a duré le match dans le stade de Vancouver, rempli par une foule de supporters colombiens.

Malgré le soutien de leurs fans, les Cafeteros - qui n'avaient perdu qu'un seul match jusque-là dans la compétition - ne sont pas parvenus à remporter la séance de tirs au but.

La séance de tirs au but a basculé en faveur de la Suisse lorsque son gardien Gregor Kobel a arrêté le penalty de Cucho. Plus tôt, Davinson Sanchez avait quant à lui touché la barre transversale.

Ruben Vargas a inscrit le but décisif pour la Suisse, qualifiant son équipe pour les quarts de finale, qu'elle disputera face à l'Argentine à Kansas City.

(Pearl Josephine Nazare et Philip O'Connor)