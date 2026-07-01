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Football-La RD Congo quitte la Coupe du monde la tête haute
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 22:50

* L'Anglais Kane a marqué deux buts dans les 15 dernières minutes

* La RD Congo a mené au score pendant plus d'une heure

* L'équipe africaine a tenu en échec le Portugal et battu l'Ouzbékistan en phase de groupes

par Mark Gleeson

La République démocratique du Congo a donné une image positive de son football sous les yeux du monde entier après avoir tenu tête mercredi à l'Angleterre (2-1) en seizièmes de finale de la Coupe du monde, a déclaré son sélectionneur, Sébastien Desabre, alors que l'équipe africaine a mené au score pendant une heure.

L'Angleterre a renversé le match dans les quinze dernières minutes grâce à un doublé de son attaquant et capitaine Harry Kane ne renverse la situation dans les 15 dernières minutes, privant la RD Congo d'un exploit retentissant et d'une place en huitièmes de finale face au Mexique, pays co-organisateur.

"Quand on représente la sélection nationale, il faut laisser une bonne image derrière soi, et je pense que c’est ce que nous avons fait", a déclaré Sébastien Desabre, dont l’équipe a ouvert le score après sept minutes et s’est défendue vaillamment avant de céder en fin de match.

"Nous sommes plus fiers que déçus. Nous sommes bien sûr déçus de quitter la Coupe du monde, mais nous avons marqué cinq buts dans ce tournoi, affronté des équipes bien mieux classées que nous, en obtenant de bons résultats."

En alignant au coup d'envoi quatre défenseurs au lieu de cinq, le sélectionneur de la RD Congo a surpris par son approche plus offensive qu'anticipé, notamment par Thomas Tuchel, son homologue allemand à la tête de l'équipe d'Angleterre.

"Nous voulions exploiter la largeur du terrain et avions besoin d’espace. Nous voulions également mieux fermer le centre et couper la route à (Elliott) Anderson, qui joue un rôle important dans la construction du jeu anglais", a-t-il expliqué.

"Nous avons fait douter l’Angleterre, mais elle a réagi, et c’est là toute la force de ces grandes équipes. Elle a dû s'en remettre à l'un des meilleurs attaquants du monde pour pouvoir marquer, et c’est ce qui arrive face à ces grandes nations", a dit Sébastien Desabre. "Nous avons fait ce que nous pouvions, nous étions proches de la victoire, mais cela peut aussi être considéré comme une sorte de victoire pour nous."

La RD Congo disputait sa deuxième Coupe du monde, 52 ans après sa première participation en 1974, alors que le pays s’appelait encore le Zaïre, et avait encaissé 13 buts en trois matchs sans en marquer un seul.

Cette fois-ci, elle a terminé en tête des équipes classées troisièmes de la phase de groupes après avoir fait match nul contre le Portugal (1-1) et battu l’Ouzbékistan (3-1).

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot, édité par Jean Terzian)

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