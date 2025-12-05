Football-La France affrontera le Sénégal, la Norvège et un barragiste à la Coupe du monde 2026

(Actualisé avec détails, déclarations)

L'équipe de France affrontera le Sénégal, la Norvège et un barragiste à définir parmi la Bolivie, l'Irak ou le Suriname à la Coupe du monde de football 2026 (11 juin-19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique), selon le tirage au sort effectué vendredi à Washington.

Le Sénégal, 19e au classement FIFA, disputera alors sa quatrième Coupe du monde. En 2002, la France s'était inclinée lors de son entrée en lice (1-0) face aux "Lions de la Teranga", qui participaient pour la première fois à l'épreuve.

La Norvège, 29e nation mondiale, participera également à son quatrième Mondial, le premier depuis celui de 1998 organisé en France. Les Norvégiens, portés par l'attaquant de Manchester City Erling Haaland, ont survolé leur groupe de qualification avec huit victoires en autant de matches, notamment face à l'Italie.

Le dernier adversaire sera issu d'un tournoi de barrages organisé en mars au Mexique lors duquel le vainqueur du duel entre la Bolivie (76e à la FIFA) et le Suriname (123e) défiera l'Irak (58e) pour décrocher un billet pour le Mondial.

L'Irak a disputé une seule Coupe du monde en 1986, la Bolivie en a joué trois (1930, 1950 et 1994) tandis que le Suriname vise sa première qualification.

"Un groupe assez relevé mais comme on sait, c'est une Coupe du monde, les équipes qui sont là le méritent et il faudra se battre pour atteindre l'étape d'après", a réagi Adrien Rabiot, finaliste du dernier Mondial avec les Bleus, sur M6.

Grâce à sa troisième place au classement FIFA, la France est assurée d'éviter l'Espagne avant les demi-finales et l'Argentine et l'Angleterre avant la finale, à condition que toutes ces nations finissent premières de leur groupe.

CÔTE EST DES ÉTATS-UNIS

La 23ᵉ édition du Mondial sera la première à 48 équipes, contre 32 depuis 1998. Pour la première fois, des seizièmes de finale sont donc introduits auxquels participeront les deux premiers de chacun des 12 groupes, ainsi que les huit meilleurs troisièmes.

Si les Bleus terminent à la première place de leur groupe, ils affronteraient en seizièmes de finale une équipe classée troisième lors de la première phase avant de probablement croiser en huitièmes de finale le premier du groupe E, potentiellement l'Allemagne.

Un potentiel quart de finale pourrait opposer les champions du monde 1998 et 2018 aux Pays-Bas voire au deuxième d'un groupe C qui comporte notamment le Brésil, cinq fois champion du monde, et le Maroc, demi-finaliste en 2022. En étant placée dans le groupe I, l'équipe de Didier Deschamps est assurée de jouer sur la côte Est des États-Unis (Boston, New York, Philadelphie et Toronto). Elle jouera ses matches du premier tour le 16, le 22 et le 26 juin.

L'Argentine, championne du monde en titre, figure dans le groupe J avec l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie.

Six tickets sont encore en jeu pour se qualifier à la Coupe du monde 2026 et seront décernés en mars prochain lors des barrages.

Le calendrier détaillé des 104 rencontres, avec l'heure et le stade de chaque match, sera révélé samedi lors d'un autre événement retransmis en direct dans le monde entier mais la FIFA a déjà annoncé que Mexique-Afrique du Sud sera l'affiche du match d'ouverture.

La composition des groupes :

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Barragiste UEFA D (République tchèque, Irlande, Danemark ou Macédoine du Nord)

Groupe B : Canada, Qatar, Suisse, Barragiste UEFA A (Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine, Italie ou Irlande du Nord)

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Barragiste UEFA C (Slovaquie, Kosovo, Turquie ou Roumanie)

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Tunisie, Barragiste UEFA B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)

Groupe G : Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Norvège, Barragiste FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou Irak)

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, Ouzbékistan, Colombie, Barragiste FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou RD Congo)

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse et Claude Chendjou)