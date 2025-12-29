Football: La FIFA a reçu à ce jour 150 millions de demandes de billets pour le Mondial 2026

Le logo de la FIFA est visible au siège de la FIFA à Zurich

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé lundi que 150 millions de ‍demandes de billets avaient été enregistrées à ce jour pour le Mondial de football 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au ‌Canada et au Mexique, et a défendu les prix des places, jugés excessifs par nombre de supporters.

Face aux protestations, ​la Fédération internationale de football a lancé une tranche de ⁠billets à 60 dollars.

"Nous avons six à sept millions de billets en vente... En 15 jours, nous ⁠avons reçu 150 ‍millions de demandes de billets, soit 10 millions ⁠par jour. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante", a déclaré Gianni Infantino lors du Sommet mondial ​du sport à Dubaï.

"En presque 100 ans d'histoire de la Coupe du monde, la FIFA a vendu 44 millions de billets ⁠au total. Donc, en deux semaines... nous aurions ​pu remplir 300 ans de Coupes du monde. ​Imaginez un peu. ​C'est absolument fou", a-t-il ajouté.

Les supporters américains ont demandé le plus ​grand nombre de billets, suivis ⁠des Allemands et des Britanniques, a indiqué Gianni Infantino.

"Ce qui est essentiel, c'est que les revenus générés par ces billets reviennent au football dans le monde entier", a-t-il dit.

"Sans la FIFA, il ‌n'y aurait pas de football dans 150 pays dans le monde. Le football existe grâce aux revenus générés par la Coupe du monde, que nous réinvestissons dans le monde entier."

(Karan Prashant Saxena et Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Etienne Breban, édité ‌par Sophie Louet)