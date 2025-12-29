 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: La FIFA a reçu à ce jour 150 millions de demandes de billets pour le Mondial 2026
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 15:36

Le logo de la FIFA est visible au siège de la FIFA à Zurich

Le logo de la FIFA est visible au siège de la FIFA à Zurich

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé lundi que 150 millions de ‍demandes de billets avaient été enregistrées à ce jour pour le Mondial de football 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au ‌Canada et au Mexique, et a défendu les prix des places, jugés excessifs par nombre de supporters.

Face aux protestations, ​la Fédération internationale de football a lancé une tranche de ⁠billets à 60 dollars.

"Nous avons six à sept millions de billets en vente... En 15 jours, nous ⁠avons reçu 150 ‍millions de demandes de billets, soit 10 millions ⁠par jour. Cela montre à quel point la Coupe du monde est puissante", a déclaré Gianni Infantino lors du Sommet mondial ​du sport à Dubaï.

"En presque 100 ans d'histoire de la Coupe du monde, la FIFA a vendu 44 millions de billets ⁠au total. Donc, en deux semaines... nous aurions ​pu remplir 300 ans de Coupes du monde. ​Imaginez un peu. ​C'est absolument fou", a-t-il ajouté.

Les supporters américains ont demandé le plus ​grand nombre de billets, suivis ⁠des Allemands et des Britanniques, a indiqué Gianni Infantino.

"Ce qui est essentiel, c'est que les revenus générés par ces billets reviennent au football dans le monde entier", a-t-il dit.

"Sans la FIFA, il ‌n'y aurait pas de football dans 150 pays dans le monde. Le football existe grâce aux revenus générés par la Coupe du monde, que nous réinvestissons dans le monde entier."

(Karan Prashant Saxena et Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Etienne Breban, édité ‌par Sophie Louet)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 15:59

    Vu que je ne suis pas copine avec DT , je ne risquerai pas d'aller aux US pour la coupe du monde de foot . Pas envie d'être expulsée manu militari .Et dire que ce sbire prêche la liberté d'expression et menace l'UE . Un drôle de gui gnol.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street recule, affaiblie par la tech
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:09 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:03 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.12.2025 15:53 

    Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite

  • Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
    Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
    information fournie par So Foot 29.12.2025 15:53 

    Pas si « Bell’Italia » que ça… Seulement cinq mois après son transfert de Toulouse à Turin, Zakaria Aboukhlal se dirige déjà vers un retour en Ligue 1 . Nantes devrait s’attacher les services de l’ailier marocain en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank