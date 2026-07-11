Football-La Fédération allemande annonce un accord de principe avec Klopp pour le poste de sélectionneur

par Karolos Grohmann

La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé samedi avoir trouvé un accord de principe avec Jürgen Klopp pour le poste de sélectionneur, sous réserve d'un feu vert de son employeur, Red Bull.

Les dirigeants de la DFB se trouvent à New York pour échanger avec Jürgen Klopp, directeur mondial du football chez Red Bull, qui officie également comme consultant pour la chaîne allemande MagentaTV pendant la Coupe du monde.

La Fédération allemande de football a confirmé début juillet que le technicien de 59 ans était son choix privilégié pour succéder à Julian Nagelsmann, qui a quitté ses fonctions après l'élimination surprise de l'Allemagne en seizièmes de finale du Mondial face au Paraguay.

"Le président de la DFB Bernd Neuendorf et le vice-président Hans-Joachim Watzke ont eu hier à New York un premier entretien approfondi avec Jürgen Klopp concernant la possibilité qu’il prenne la tête de l’équipe nationale. Au cours de cet échange constructif, un accord de principe a été trouvé sur les principales clauses d’un éventuel contrat", a indiqué la DFB dans un communiqué.

"Les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Les deux parties sont convaincues que les négociations pourront finalement aboutir, sous réserve d’un accord avec l’employeur actuel de Jürgen Klopp, Red Bull."

La défaite aux tirs au but de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale a conclu une nouvelle Coupe du monde décevante. Les quadruples champions du monde avaient été éliminés dès la phase de poules en 2018 et 2022.

Julian Nagelsmann avait d'abord fait savoir qu'il souhaitait rester en poste, avec un contrat courant jusqu'en 2028, mais quelques jours après le retour en Allemagne, les deux parties ont trouvé un accord pour se séparer.

Jürgen Klopp est l'un des entraîneurs les plus populaires au pays après avoir remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund.

Il a ensuite dirigé Liverpool de 2015 à 2024, avec notamment un titre en Premier League et une Ligue des champions à son actif.

(Rédigé par Karolos Grohmann; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)