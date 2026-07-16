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Football: La dernière de Deschamps et la quête de Mbappé pimentent la petite finale du Mondial
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 19:07

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Demi-finale - France - Espagne

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Demi-finale - France - Espagne

par Julien Pretot

La France et l'Angleterre devront se ‌relever de défaites douloureuses en demi-finales de la Coupe du monde avant le match pour la troisième ​place, samedi à Miami, lors duquel Didier Deschamps dirigera les Bleus pour la dernière fois, tandis que Kylian Mbappé tentera d'enrichir son compteur de buts.

Les espoirs français de disputer une troisième finale mondiale consécutive ​ont pris fin mardi face à l'Espagne (2-0). L'Angleterre a, elle aussi, connu une désillusion le lendemain, battue sur le fil par l'Argentine (2-1).

La "petite finale" ​marquera la fin des 14 années de Didier Deschamps ⁠à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur de 57 ans a mené les ‌Bleus au titre mondial en 2018, à une nouvelle finale quatre ans plus tard, et à une troisième demi-finale de Coupe du monde consécutive cette année.

Alors qu'il espérait ​partir avec un deuxième titre mondial ‌comme sélectionneur, cette rencontre offrira seulement à ses joueurs une dernière occasion ⁠de saluer celui qui a installé la France parmi les équipes les plus régulières du football international.

Après de longs parcours dans ce Mondial élargi à 48 équipes, les deux sélections seront toutefois usées physiquement et ⁠mentalement. Le match pour ‌la médaille de bronze pourrait alors avoir des allures d'obligation pour des joueurs ⁠qui ne visaient rien d'autre que la finale.

"Aucun de ces joueurs, aucun joueur français ne veut disputer ‌ce match. Ils veulent jouer la finale. Nous avons tout donné pour être en ⁠finale", a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel.

La France devrait largement faire ⁠tourner son 11 de ‌départ, en offrant du temps de jeu à des joueurs jusqu'ici peu utilisés. Thomas Tuchel pourrait faire de ​même avec l'Angleterre.

Il pourrait toutefois y avoir une ‌raison importante de titulariser Kylian Mbappé. Le capitaine français de 27 ans a inscrit huit buts dans cette Coupe du monde ​et 20 au total dans la compétition.

Il reste en course pour le titre honorifique de meilleur buteur de cette 23e édition et peut encore espérer battre le record de buts en Coupe du ⁠monde, puisqu'il figure à une longueur de Lionel Messi (21 contre 20), qui jouera la finale dimanche avec l'Argentine.

L'enjeu sera moins important que celui espéré initialement par les deux équipes, mais les joueurs de rotation auront l'occasion de marquer des points pour l'avenir.

Pour Kylian Mbappé et Didier Deschamps, quelque chose de plus concret reste en jeu : l'histoire pour l'un, une sortie victorieuse pour l'autre.

(Reportage de Julien Pretot ; verision française ​Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

Sport
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