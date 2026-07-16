Harry Kane philosophe sur l'élimination de l'Angleterre

Déjà « écœuré » lors de son débriefing de la défaite de l’Angleterre contre l’Argentine mercredi soir, Harry Kane en a remis une couche sur ses réseaux sociaux ce jeudi. « Les mots manquent pour décrire ce sentiment de vide qui nous étreint en ce moment » , affirme le capitaine des Three Lions sur ses réseaux sociaux avant de jouer aux philosophes : « Viser la gloire ne garantit pas toujours que tu vas l’atteindre. Il faut se battre, tomber, se relever et repartir de l’avant.»

« Il manque encore cette dernière pièce du puzzle »

D’après le numéro 9 transparent lors de cette demi-finale de Coupe du monde, « cela fait huit ans que l’Angleterre frappe à la porte, mais il manque encore cette dernière pièce du puzzle. » Harry Kane déclare même que « les joueurs et les supporters garderont des souvenirs impérissables de cette aventure. » …

MBC pour SOFOOT.com