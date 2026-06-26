Football-La Coupe du monde 2026 bat le record d'affluence, qui datait de 1994

La Coupe du monde 2026 a dépassé jeudi le record d'affluence pour un Mondial, avec un total de 3.605.357 spectateurs depuis le début de la compétition à la suite du match qui a vu la Côte d'Ivoire battre Curaçao 2-0, a annoncé la Fifa

Ce record, annoncé lors de l'autre match de la dernière journée du groupe E (Equateur-Allemagne 2-1), bat celui de 3.587.538 spectateurs établi sur la totalité de la Coupe de monde 1994, déjà organisée aux Etats-Unis.

Celle en cours, la première à compter 48 équipes et donc beaucoup plus de matches (104), a lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Avec encore 48 matchs à disputer avant la fin de la compétition, la fréquentation totale pourrait bien presque doubler le record de 1994, établi à une époque où la Coupe du monde ne comptait que 52 matchs.

Les stades ont affiché en moyenne un taux de remplissage supérieur à 99%.

Les prix exorbitants des billets et les restrictions de voyage imposées par l'administration de Donald Trump à l'encontre de certains pays ont pourtant empêché nombre de supporters de se rendre aux matchs, selon l'économiste Victor Matheson, expert en économie du sport au College of the Holy Cross.

Mais selon, Dan Rascher, expert en économie du sport à l'université de San Francisco, "les Américains (...) veulent être présents pour les grands momentse et sont rués sur les stades.

(Nicholas P. Brown, Version française Benoit Van Overstraeten)