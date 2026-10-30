Football-La CAN de retour tous les deux ans

par Mohamed Yossry

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) se disputera de nouveau tous les deux ans, et non tous les quatre ans comme prévu, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football (CAF).

La CAN se jouait traditionnellement tous les deux ans, mais la décision surprise de la CAF, prise en décembre dernier, de passer à un cycle de quatre ans avec la création, en parallèle, d'une Ligue des nations n’avait pas été bien accueillie.

"Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra de nouveau tous les deux ans", déclare l’instance dans un communiqué.

Le président de la CAF Patrice Motsepe avait déjà indiqué au début du mois que l’organisation envisageait de revenir à un cycle biennal pour la CAN.

La CAF estime que la Ligue des nations mettrait des années à générer suffisamment de revenus pour soutenir le football africain.

"La décision du Comité exécutif de la CAF de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 associations membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent", a déclaré Patrice Motsepe dans un communiqué.

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda organiseront conjointement la prochaine édition en 2027. Les éditions suivantes auront lieu en 2028, 2031 et 2033.

Il n’y aura pas de CAN en 2030, la CAF maintenant sa tradition de ne pas organiser la compétition lors d'une année de Coupe du monde.

(Reportage de Mohamed Yossry au Caire, version française Vincent Daheron)