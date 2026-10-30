 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-La CAN de retour tous les deux ans
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:42

Ajouter Boursorama à vos sources

par Mohamed Yossry

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) se disputera de nouveau tous les deux ans, et non tous les quatre ans comme prévu, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football (CAF).

La CAN se jouait traditionnellement tous les deux ans, mais la décision surprise de la CAF, prise en décembre dernier, de passer à un cycle de quatre ans avec la création, en parallèle, d'une Ligue des nations n’avait pas été bien accueillie.

"Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra de nouveau tous les deux ans", déclare l’instance dans un communiqué.

Le président de la CAF Patrice Motsepe avait déjà indiqué au début du mois que l’organisation envisageait de revenir à un cycle biennal pour la CAN.

La CAF estime que la Ligue des nations mettrait des années à générer suffisamment de revenus pour soutenir le football africain.

"La décision du Comité exécutif de la CAF de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 associations membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent", a déclaré Patrice Motsepe dans un communiqué.

Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda organiseront conjointement la prochaine édition en 2027. Les éditions suivantes auront lieu en 2028, 2031 et 2033.

Il n’y aura pas de CAN en 2030, la CAF maintenant sa tradition de ne pas organiser la compétition lors d'une année de Coupe du monde.

(Reportage de Mohamed Yossry au Caire, version française Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Patron de Nvidia cible d'espionnage chinois : Pékin parle de "spéculations sans fondement"
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 09:41 

    Pékin a qualifié vendredi de "spéculations sans fondement" des informations de presse selon lesquelles Jensen Huang, le patron du géant américain des semi-conducteurs Nvidia, avait été la cible d'une opération d'espionnage chinoise. "L'article en question repose ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )
    BP quadruple son bénéfice trimestriel, porté par les prix du pétrole
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2026 09:40 

    Le géant pétro-gazier britannique BP a annoncé vendredi un bénéfice net quadruplé au troisième trimestre, dans un contexte de prix élevés de l'énergie à cause de fortes perturbations du marché depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Les profits attribuables ... Lire la suite

  • Des sites militaires azerbaïdjanais dans les forêts de la réserve naturelle de Shikahogh, vus depuis le village arménien de Srashen, le 22 octobre 2026 en Arménie ( AFP / STRINGER )
    Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la destruction de forêts met à l'épreuve les efforts de paix
    information fournie par AFP 30.10.2026 09:38 

    Depuis une colline surplombant la réserve naturelle de Shikahogh en Arménie, Marat Haroutiounian montre les forêts défrichées pour les besoins de l'armée azerbaïdjanaise. Une pratique qui menace une faune rare et les moyens de subsistance des habitants. Selon ce ... Lire la suite

  • Et la passion d'Unai Simón est...
    Et la passion d'Unai Simón est...
    information fournie par So Foot 30.10.2026 09:33 

    Il ne lui manque aucune case. Alors qu’il vient de remporter le trophée Yachine du meilleur gardien de la saison, Unai Simón s’est confié pour L’Équipe à propos de sa passion hors du pré, les échecs : « Je jouais quand j’étais petit, j’ai arrêté car, à l’époque, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank