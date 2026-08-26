Football-L'UEFA va renoncer à sa menace de boycott de la Fifa - sources

L'UEFA s'apprête à renoncer à sa menace de boycotter les tournois de la Fifa après avoir reçu l'assurance que tout projet de vente d'une participation dans la Coupe du monde ou dans d'autres grandes compétitions ne serait pas relancé, ont dit mercredi à Reuters des sources proches des discussions.

Le président de la Fifa Gianni Infantino a provoqué une tourmente dans le monde du football à la suite de son projet, annoncé fin juillet et abandonné depuis, de créer une nouvelle entité commerciale chargée d'organiser les compétitions de la Fifa - dont la Coupe du monde - et d'en céder environ 20% au secteur privé pour lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars.

Avant que la Fifa ne retire ce projet le 1er août, les 55 pays membres de l'UEFA avaient voté à l'unanimité en faveur d'un boycott de la Coupe du monde de football et des autres tournois organisés par la Fifa dans le cas où cette dernière approuverait le projet de son président.

Les responsables de l'UEFA devraient annoncer jeudi, lors d'une réunion à Monaco, au comité exécutif de l'instance dirigeante et aux présidents de la plupart de ses associations membres, que les conditions pour lever le boycott sont remplies, ont ajouté ces sources.

L'UEFA avait exigé à la fois le retrait de la proposition de Gianni Infantino et l'assurance que des projets similaires ne seraient plus mis en œuvre.

"Ce n'est pas un échec de l'UEFA, mais plutôt la volonté d'éviter de priver de jeunes joueurs d'une opportunité unique dans une vie. Les actions et l'insistance en faveur du changement se poursuivront", a déclaré à Reuters une source proche des discussions.

La levée d'une menace du boycott, si elle est confirmée, intervient une dizaine de jours avant le début, le 5 septembre, de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans organisée par la Fifa en Pologne.

Même si la menace immédiate d'un boycott est levée, l’UEFA devrait poursuivre sa campagne contre Gianni Infantino, ont poursuivi les sources, ajoutant que la question devrait également être abordée lors de la réunion de Monaco.

L'Italie est devenue la dernière fédération nationale de football en date à prendre ses distances avec le président de la Fifa.

L'UEFA, la Concacaf et la Confédération asiatique de football (AFC) ont déclaré il y a 15 jours dans un communiqué commun que Gianni Infantino avait trahi la confiance qui lui était accordée avec son projet de vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde.

Claudius Schaefer, président de European Leagues au sein du comité exécutif de l'UFA, a estimé plus tôt dans la journée que Gianni Infantino n'avait "pas d'avenir" à la Fifa.

Dans une interview accordée publiée mercredi The Athletic, publication spécialisée dans le sport détenue par le New York Times, Claudius Schaefer ajoute qu'European Leagues, qui représente 53 ligues professionnelles de football masculin et féminin en Europe, était profondément préoccupée par la gestion de la Fifa par Gianni Infantino.

(Karan Prashant Saxena à Bangalore et Julien Pretot, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)