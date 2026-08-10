Football : l'UEFA, l'AFC et la CONCACAF critiquent Infantino au sujet de la vente d'une participation dans la Coupe du monde

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* La proposition prévoyait la cession de 20 % des droits commerciaux de la Coupe du monde pour environ 4,2 milliards de dollars

* L'UEFA, l'AFC et la CONCACAF réclament une enquête totalement indépendante, sans implication de la FIFA

* Près de 70 des 211 fédérations membres de la FIFA ont publiquement déclaré qu'elles voteraient pour Infantino

L’UEFA, la Confédération asiatique de football (AFC) et la CONCACAF, qui régit le football dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, ont publié lundi une lettre ouverte critiquant le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour sa conduite lors du projet de cession d’une participation dans les droits commerciaux de la Coupe du monde.

Cette déclaration, qui s’est abstenue de réclamer ouvertement un changement de direction, affirme qu’Infantino a trahi la confiance « par la tromperie » avec ce projet désormais abandonné, qu’il s’est « placé au-dessus de la collectivité » et les trois confédérations ont appelé à une enquête totalement indépendante sur ce qui s’est passé.

« La force du football a toujours résidé dans son unité », peut-on lire dans leur lettre ouverte adressée à la famille du football. « Nous appelons à ce que cette unité soit désormais respectée, et à ce que les dirigeants servent le football, sans chercher à le dominer. » Le dirigeant suisse a dû faire face à une révolte ouverte au sein du monde du football depuis qu’il a proposé, puis abandonné , un projet visant à séparer les droits commerciaux de la Coupe du monde et à en vendre 20 % à des investisseurs privés afin de lever environ 4,2 milliards de dollars.

L’UEFA, soutenue par l’AFC et la CONCACAF, a menacé de boycotter les tournois de la FIFA jusqu’à ce qu’elle obtienne l’assurance qu’aucun projet similaire ne sera proposé à l’avenir.

« Le leadership dans le football n’est pas une possession », ont-elles déclaré dans un communiqué publié lundi. « Il ne s’agit pas de détenir – ou d’exiger – le pouvoir pour le conserver. C’est un devoir de service envers la famille du football qui le confie. »

« Lorsque la confiance est trahie par la tromperie, lorsqu’un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié son autorité, ce devoir a été abandonné. »

ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Ils ont également critiqué une réunion d’urgence de la FIFA qui s’est tenue au Maroc la semaine dernière, soulignant qu’un seul élu y était présent, tout en réclamant une enquête indépendante – à laquelle la FIFA ne prendrait aucune part – afin de déterminer ce qui a conduit à cette « grave erreur de jugement ». Vendredi, la présidente de la Fédération norvégienne de football (NFF), Lise Klaveness, considérée par certains comme une candidate potentielle pour remplacer Infantino, a appelé ce dernier, âgé de 56 ans, à démissionner immédiatement de la présidence. Klaveness critique ouvertement Infantino depuis longtemps. Après avoir apaisé les dissensions internes lors de la réunion d’urgence , mercredi, la FIFA a présenté ses excuses aux 211 fédérations et Infantino a rallié le soutien des six confédérations qui composent l’instance dirigeante mondiale.

La Confédération africaine de football (CAF) a publié jeudi un communiqué au nom de ses 54 membres apportant son soutien à Infantino; le Mexique, membre de la CONCACAF, a emboîté le pas, tout comme les pays sud-américains que sont l’Argentine, le Paraguay, l’Équateur et la Bolivie. Vendredi, alors qu’Infantino assistait à Cali à l’investiture du nouveau président colombien Abelardo De La Espriella, la FIFA a publié une attaque virulente contre les détracteurs du président.

Elle a mis en garde contre ce qu’elle a qualifié d’« effort concerté et continu » visant à discréditer Infantino, affirmant que toute tentative de remettre en cause son leadership devait respecter les statuts et les procédures démocratiques de l’instance dirigeante.

La FIFA a également fait écho aux déclarations de plusieurs instances ayant apporté leur soutien à Infantino, ainsi qu’à celle de la confédération sud-américaine CONMEBOL.

La déclaration de la FIFA fait suite à des articles publiés par le Daily Telegraph concernant des versements effectués par l’UEFA à un ancien employé alors qu’Infantino occupait le poste de secrétaire général de l’instance européenne, allégations qu’il a niées et que la FIFA a rejetées comme étant sans fondement.

Près de 70 des 211 associations membres de la FIFA ont déclaré publiquement qu’elles voteraient pour Infantino, tandis qu’une douzaine d’entre elles ont soit retiré leur soutien précédemment promis, soit annoncé qu’elles ne voteraient pas pour lui.

Hormis l’UEFA, les confédérations qui affirment avoir perdu confiance en Infantino ne sont pas totalement unies, plusieurs nations asiatiques le soutenant, tout comme le Mexique, membre de la CONCACAF.